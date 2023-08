Mali-France : Œil pour œil ! - abamako.com

Mali-France : Œil pour œil ! Publié le lundi 14 aout 2023 | L'aube

Le président français Emmanuel Macron et le président de la transition malienne Assimi Goïta.

Entre Bamako et Paris l’escalade se poursuit. Les autorités françaises viennent de décider de suspendre la délivrance de visas pour les ressortissants maliens. Réponse du berger à la bergère, les autorités maliennes ont immédiatement répliqué en prenant une mesure similaire à l’encontre les ressortissants français. Entre l’Elysée et Koulouba c’est désormais l’application stricte la loi du Talion : œil pour œil, dent pour dent…



En effet, la brouille diplomatique prend une nouvelle tournure. La France et le Mali ont suspendu la délivrance de visas aux ressortissants de l’autre pays par leurs services consulaires respectifs à Bamako et à Paris.



La France a la première suspendue en début de semaine la délivrance de ces visas après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge « formellement déconseillée » aux voyageurs, a-t-on appris de source diplomatique. La capitale malienne se trouvait auparavant en zone orange, « déconseillée sauf raison impérative ».



« Dans le contexte actuel de fortes tensions régionales, tout déplacement au Mali est formellement déconseillé. Les ressortissants français au Mali sont appelés à la plus grande vigilance », indique le ministère français des Affaires étrangères sur internet dans une mise à jour de ses conseils par pays datée du 7 août 2023.



« Cette modification entraîne une réorganisation des services de l’ambassade de France à Bamako, qui ne pourra dès lors plus délivrer de visas jusqu’à nouvel ordre », indique sur son site internet Capago, prestataire traitant les demandes de visa en amont avant l’instruction des dossiers par les services français.



Bamako opte pour la « Réciprocité »



La réaction des Autorités maliennes est tombée immédiatement. En effet, le ministère des Affaires étrangères a indiqué, dans un communiqué, avoir appris « avec surprise » le classement de tout le Mali en zone rouge. Ainsi, en application de la réciprocité, le département a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France.



Ces deux mesures prises à Paris et à Bamako traduisent l’entendue de la détérioration des rapports entre les deux pays.



De la rupture des Accords de défense entre la France et Mali, en passant par le retrait des forces françaises de l’opération Barkhane, à l’expulsion de l’ambassadeur français au Mali… Les relations entre les deux pays n’ont cessé de se dégrader au fil des mois.



M Sanogo