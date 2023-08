Corruption : Issiaka Sidibé et ses financiers inculpés - abamako.com

News Politique Article Politique Corruption : Issiaka Sidibé et ses financiers inculpés Publié le lundi 14 aout 2023 | L’aube

L’ancien président de l’Assemblée Nationale et 4 autres personnes ont été écroués à la Maison centrale d’arrêt de Bamako (MCA) dans le cadre des dossiers de corruption et de détournements de deniers publics en instruction au niveau du Pôle économique.



La justice a procédé, le mercredi 9 août dernier, à l’inculpation et au placement en détention de plusieurs personnalités, dont Mamoutou Touré, dit « Bavieux », le président de la Fédération malienne de football (Fémafoot) depuis le mois d’août 2019. Issiaka Sidibé, ancien président de l’Assemblée nationale (de janvier 2014 à mai 2020) ; Modibo Sidibé, le secrétaire général de l’Assemblée nationale et du Conseil national de transition (CNT), Demba Traoré, Anfa Kalfa, respectivement ancien comptable et contrôleur financier de l’institution parlementaire, ont connu le même sort. Un autre poids lourd de l’ex-parti présidentiel, ’ Mamadou Diarrassouba, est cité dans ce dossier pour ‘’atteinte aux biens publics’ ’il s’agit de l’ancien questeur de l’Assemblée nationale entre 2013 et 2020. Il est membre du Conseil National de Transition et n’a pas été place en détention pour le moment.



Les cinq hommes avaient été convoqués par un juge d’instruction du cabinet numéro 9 au pôle économique et financier du tribunal de grande instance de la commune III du district de Bamako. Après les avoir interrogés, le magistrat leur a signifié leur inculpation « pour atteinte aux biens publics ainsi que pour faux et usages de faux et complicité », et leur placement immédiat en détention provisoire à la maison centrale d’arrêt de la capitale malienne. « Ce n’est pas la première fois qu’ils étaient convoqués, puisqu’une enquête était en cours », précise une source proche de l’enquête.



Les faits qui leur sont reprochés portent sur la période 2013-2019.



Le montant des détournements présumés atteindrait, selon plusieurs sources, près de 17 milliards de francs CFA « pour des indemnités irrégulières et autres dépenses. C’est la somme qui circule dans les milieux proches de l’enquête », à en croire une source.



Mémé Sanogo