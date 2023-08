Flash : Choguel rassure le personnel malien de la Minusma - abamako.com

Le Premier ministre Choguel K Maïga a reçu, le jeudi 03 août 2023, l’Association du Staff Local de Minusma (ASLOM), une mission dont le mandat a pris fin le 30 juin 2023 par la Résolution 2690 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, à la demande du Mali.



Conduits par M. Mohamed Maïga, les responsables du staff local de la Minusma, ont décidé de s’aligner totalement derrière la décision des autorités maliennes sur le retrait de la mission dont le bilan, après plusieurs années de présence, est loin d’être satisfaisant. Cette posture qualifiée de patriotique par le Chef du gouvernement, a été saluée et appréciée à sa juste valeur.



Le PM a informé ses hôtes qu’une Commission est déjà à pied-d’œuvre pour analyser la situation et apporter les solutions d’atténuation possibles… Toutes les attentes peuvent ne pas être comblées, a averti le Premier ministre, mais tout sera fait sous le contrôle du Président de la Transition. Cela, pour que personne ne se sente abandonné. “Nous n’avions pas d’autres choix“, a-t-il fait remarquer, au regard de la situation qui caractérisait notre pays. Il fallait avoir le sens de la responsabilité.



Les visiteurs se sont dit heureux d’avoir compris que leurs soucis sont effectivement partagés par les Autorités de la transition.











Retrait de la MINUSMA :



Un émissaire de l’ONU à Bamako



Atul KHARE à la tête d’une délégation onusienne est arrivé à Bamako dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 2690 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, mettant fin au mandat de la Minusma dans pays. Les autorités maliennes entendent que le retrait s’effectue de manière coordonnée, ordonnée et sécurisée. Cette volonté clairement affichée, est totalement partagée par l’émissaire des Nations Unies venu s’assurer que le retrait des soldats onusiens s’effectue dans les meilleures conditions.



Le Chef du gouvernement a salué cet esprit convivial qui traduit bien le fait que le retrait en cours, n’entame en rien les liens de coopération entre le Mali et l’organisation des Nations Unies dont le Mali demeure un membre à part entière.



Les échanges ont naturellement porté sur les procédures de retrait, les questions de transfert ou de vente de certains équipements ou encore, les conditions de leur cession, la situation du personnel local, les questions administratives, et enfin, le processus de liquidation.



A ce jour, 1734 Casques bleus des contingents britanniques, suédois et égyptiens ont déjà quitté le Mali. Au 31 Décembre 2023, date prévue pour la fin de l’opération, il ne restera que les seules unités de garde, chargées de sécuriser les installations et équipements qui n’auront pas été évacués, mais sans aucune mission à l’extérieur des camps.



Coopération :



Bamako et Ouaga dans la même direction



La ministre Burkinabé des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Burkinabé de l’Extérieur, Mme Olivia Ragnaghnewende Rouamba a été reçue, le lundi 07 août 2023, par le Premier ministre Choguel K Maïga. C’était en présence de son homologue, Abdoulaye Diop et d’une forte délégation.



L’audience a eu lieu en marge des travaux de la 10è Session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Burkina Faso qui se sont tenus à Bamako, la semaine dernière.



La Cheffe de la diplomatie du Faso a rendu compte au Premier ministre de l’avancée des travaux de la présente Session qui entend renforcer l’intégration entre les deux pays, à travers des domaines bien ciblés. Plusieurs accords de coopération dans des domaines aussi variés que les échanges commerciaux, culturels, la libre circulation des personnes et des biens, la coopération militaire, ont ainsi été signés.



Pour le Premier ministre, la Session se tient en effet dans un contexte particulier et offre toutes les chances de réussir. Ce, d’autant que les deux dirigeants à la tête de nos États, regardent dans la même direction. Choguel K Maïga s’est dit convaincu qu’en tirant les leçons de notre histoire commune depuis les indépendances, le Mali et le Burkina Faso.