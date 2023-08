Montée de la tension à BER : • La MINUSMA a officiellement rétrocédé son Camp aux FAMas • La CMA tente de s’opposer au processus - abamako.com

Montée de la tension à BER : • La MINUSMA a officiellement rétrocédé son Camp aux FAMas • La CMA tente de s'opposer au processus Publié le lundi 14 aout 2023 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Soldats du MNLA à Kidal le 4 février 2013.

La date d’hier dimanche 13 aout 2023 restera marquée dans les annales. Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont officiellement réceptionné les clés du camp de Ber dans la région de Tombouctou après plus de Dix ans d’occupation par les forces onusiennes. Cette rétrocession anticipée du camp par la MINUSMA est intervenue dans une période de tension marquée par l’engagement des affrontements entre les FAMa et un groupe armée terroriste selon un communiqué de l’Etat Major Général des Armées. La résistance rencontrée par les FAMa en chemin d’occupation du camp de Ber a été doublement revendiqué par le JNIM et la CMA. Dans les faits, la CMA dont les éléments cohabitaient pacifiquement avec les casques bleus à Ber espérait récupérer le dit camp au détriment de l’Armée régulière à laquelle, tous les camps Minusma seront rétrocédés comme (...)





Par MAHAMANE TOURE - NOUVEL HORIZON