L'ordre public troublé via les réseaux sociaux : Les auteurs dans le viseur du Procureur Publié le lundi 14 aout 2023 | Le challenger

De par leur comportement inédit jusque-là, certains utilisateurs des réseaux sociaux défraient la chronique et représentent de véritables menaces pour la paix sociale, écrivions-nous dans notre édition de jeudi dernier, 10 août 2023, tout en interpellant les autorités compétentes à s’assumer. Voilà que le Procureur du Pôle de lutte contre la cybercriminalité, Dr Adama Coulibaly, vient de confirmer nos appréhensions en publiant un communiqué le même jour.



Le défenseur de l’ordre public a décidé d’ouvrir une enquête judiciaire en vue d’interpeler et de traduire en justice les auteurs, coauteurs et complices de récents propos et déclarations véhiculés sur les réseaux sociaux qui heurtent la sensibilité et ne contribuent pas à la préservation de la paix dans le pays. Car ces agissements qui contrarient la liberté de culte et dressent les citoyens les uns contre les autres sont interdits par le Code pénal et la Loi n° 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité et sont donc passibles de poursuites pénales.



Nous l’encourageons vivement à traquer, inculper, faire condamner ces perturbateurs de l’ordre public et veiller à ce que les peines prononcées soient effectivement appliquées pour servir d’exemple. Déjà si éprouvé par les crises, notre pays n’a que faire de telles dérives susceptibles d’ouvrir un autre front.



Fatoumata Djourté, stagiaire