Tombola festival canal + : Des abonnés comblés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Tombola festival canal + : Des abonnés comblés Publié le lundi 14 aout 2023 | Le challenger

Tweet

Les gagnants de la 3è Tombola Festival Canal+ ont reçu des motos Jakarta le mercredi 10 août 2023. La cérémonie de remise symbolique a eu lieu au siège de la société sous la présidence du chargé de communication de Canal+ Drissa Traoré.



Le sourire était perceptible sur les lèvres de certains abonnés de Canal+ en recevant la clef de leurs motos. Au total 12 personnes ont reçu chacune une moto Jakarta grâce à leur réabonnement au bouquet Canal+ au mois de juillet. L’esprit de ce geste est, selon le représentant de Canal +, de faire plaisir à leurs abonnés.



«Cette moto est une aubaine pour moi, car je m’apprêtais à en acheter pour ma fille. Je dis merci à Canal+», a déclaré Fadiala Traoré. Un autre bénéficiaire, Kassim Tounkara, raconte : «Je n’y croyais pas au départ, mais suite aux appels incessants, je me suis dit que ça ne me coûtait rien d’aller voir. Et voilà : j’ai ma moto, je dis merci à Canal+».



Cette édition de Festival Tombola Canal+, s’est déroulée du 3 au 31 juillet 2023. Elle a enregistré 29 gagnants repartis entre les régions de Sikasso, Mopti, Koulikoro, Koutiala et le district de Bamako.



Parmi les 12 gagnants du lot de motos, 4 ont répondu présent et les autres ont 10 jours à compter du mercredi 10 août pour se manifester.



Broulaye et Soundiè Koné, stagiaires