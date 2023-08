Renforcement de capacités dans la Cité des balanzans : Appel-Mali forme des journalistes et acteurs de contenu web ! - abamako.com

Renforcement de capacités dans la Cité des balanzans : Appel-Mali forme des journalistes et acteurs de contenu web ! Publié le lundi 14 aout 2023 | Le challenger

L’Association des professionnels de la presse en ligne a organisé, du 7 au 9 août 2023 à l’Hôtel Résidence de Ségou, un atelier de formation de journalistes à la citoyenneté numérique, au journalisme sensible aux conflits, au genre, à la lutte contre la désinformation et l’extrémisme violent.



Le Président régional de l’Union des radios et télévisions libres du Mali (Urtel) de Ségou, Mahamadou Modibo Diallo, a souligné que cet atelier vient à point nommé au moment où la désinformation, la mésinformation et la mal information prennent de l’ampleur. L’une des missions de l’Urtel est de lutter contre ces phénomènes, a-t-il fait savoir avant de se réjouir de cette initiative.



Selon le Président de l’Appel-Mali, cette formation à Ségou revêt une importance capitale dans le contexte actuel de crise politique, institutionnelle et sécuritaire qui a aggravé la propagation des fausses nouvelles au Mali. «La désinformation, la mal information et la mésinformation sont devenues monnaie courante, nuisant à notre société et égarant nos concitoyens. Ces pratiques perturbent le fonctionnement de l’État de droit et peuvent même porter atteinte à la liberté d’expression. Il est impératif de lutter contre ces fléaux pour assurer la survie d’un État plus démocratique, respectueux des droits et des libertés publiques», a-t-il souligné.



Modibo Fofana a rappelé que la tenue de cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet. «L’Internet et les médias pour la citoyenneté, le genre et la paix» qui vise à renforcer les capacités des médias en ligne et des journalistes dans les régions de Koulikoro, Ségou et le District de Bamako. Le Président de l’Appel-Mali a souligné que le projet bénéficie du soutien financier du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) et de la Délégation de l’Union européenne au Mali. L’objectif global, a-t-il rappelé, est de former 15 journalistes à la citoyenneté numérique, au journalisme sensible aux conflits, au genre, à la lutte contre la désinformation et l’extrémisme violent.



Spécifiquement, a précisé Modibo Fofana, il s’agit de permettre aux participants de découvrir les différentes facettes de la citoyenneté numérique ; de les former à adopter une approche sensible aux conflits, à l’extrémisme violent et au genre dans leur pratique du métier et de leur fournir les outils nécessaires pour lutter contre la désinformation.



A la fin de la session, Hamidou Kodio, porte-parole des participants a vivement remercié Appel-Mali pour ce coup de pouce. En guise de recommandations, il a émis le souhait de : multiplier les opportunités de renforcer davantage les capacités des professionnels de l’information ; d’intégrer d’autres modules comme la création du site internet, la gestion managériale d’une entreprise de la presse en ligne, l’accompagnement des promoteurs de contenus web ; la formation des acteurs de contenus web sur la détection de fausses nouvelles ; la prolongation de la durée de la formation à une semaine.



Dans son discours de clôture, le Président de l’Appel-Mali a exprimé sa profonde reconnaissance aux participants pour leur assiduité et aux formateurs pour leur disponibilité.



Au total, 18 participants ont pris part à cet atelier.



Moussa Diarra