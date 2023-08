Agence malienne de métrologie : Plusieurs défis relevés, malgré les difficultés ! - abamako.com

Agence malienne de métrologie : Plusieurs défis relevés, malgré les difficultés ! Publié le lundi 14 aout 2023 | Le challenger

Dans un contexte marqué par les difficultés de toutes sortes, l’Agence malienne de métrologie parvient cependant à relever des défis. La preuve : les résultats qu’elle a pu réaliser à mi- parcours étaient au menu de la 11è session de son Conseil d’administration tenue le10 août 2023 sur l’état d’exécution des activités ainsi que les projets visant à booster les activités métrologiques au Mali.



Le personnel a réussi à mener des missions de vérification de conformité des instruments de mesure à travers le pays, a déclaré le Directeur général de l’Amam. Ainsi sur un total de 41 activités prévues dans le programme d’activités approuvé par le conseil d’administration lors de sa réunion de février, l’agence en a déjà accompli 28 en seulement 6 mois d’exercice. Ce qui témoigne de son engagement en dépit de nombreux écueils.



Un projet-clé pour l’Amam est la construction en cours de la station de jaugeage des camions-citernes. Le directeur a réaffirmé la détermination de l’agence à achever lesdits travaux d’ici la fin de l’année. Car la mise en service de cette station permettra d’augmenter les ressources propres de l’agence et de renforcer sa capacité opérationnelle.







Un ministre disponible



Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Moussa Alassane Diallo, a salué les efforts constants de l’Amam dans le contexte actuel. Il a mis en avant l’importance de l’évaluation à mi-parcours du programme d’activités et du budget pour 2023. L’Amam, s’est-il réjoui, a effectué la vérification de plus de 5050 instruments de mesure au cours du premier semestre, surpassant ainsi les réalisations du semestre précédent.



A en croire le ministre, le budget 2023 a été exécuté à la fin du premier semestre à 50,56% en recettes et 44,08% en dépenses. Ce qui atteste de l’engagement de l’Amam à mener ses missions, à savoir : s’assurer de la fiabilité des mesures et de la conformité des instruments de mesure au Mali.



Toutefois, le ministre a donné des instructions pour sensibiliser davantage les acteurs économiques, afin qu’ils prennent conscience de l’importance de se servir d’instruments de mesure fiables et conformes aux normes.



Avec un tel soutien de la part du chef du département de tutelle et une forte implication des parties prenantes, l’Amam est sur la voie de réaliser ses objectifs pour l’année 2023 et même au-delà.



Drissa Togola