Panique au sein de la communauté arabe de Tombouctou et de Taoudéni : Les autorités régionales en mission de rassurance Publié le lundi 14 aout 2023 | Le Pays

Suite à des rumeurs sur les réseaux sociaux, les populations arabes de Taoudéni et de Tombouctou s’apprêtaient à fermer leurs boutiques de vente pour quitter les lieux. Il a fallu l’intervention des autorités régionales pour rassurer la communauté menacée.



Face aux rumeurs d’insécurité ayant semé la panique au sein de ces localités, le Gouverneur de la région de Tombouctou, Abderrahmane Ould Meydou a tenu une rencontre avec le commandant de la 5ème région militaire, le colonel Mamadou S Koné et le représentant de la communauté arabe. A entendre le commandant de zone de la 5ème région militaire, les informations circulant sur les réseaux sociaux sont fausses. Elles sont, d’après lui, juste faites dans le but de créer de l’amalgame entre la population et les forces armées et de sécurité. Une occasion pour le responsable d’inviter la population, à la coopération avec les militaires. Aussi invite-t-il les habitants à faire confiance aux FAMa en charge d’assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Quant au chef de l’exécutif régional, Abderrahmane Ould Meydou, il a plutôt appelé les populations au calme tout en rassurant que l’Etat n’affaiblira pas à sa responsabilité vis-à-vis du peuple. Pour lui, seul le Mali est important. Lorsqu’on est Malien, selon lui, il faudra alors le montrer avec crédibilité et des actes. Notons qu’à l’issue de cette rencontre, les participants ont promis d’être de bons citoyens en propageant de bonnes informations.



Fatoumata Tall, stagiaire



Source : LE PAYS