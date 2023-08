Violents Affrontements à ber (Tombouctou): Les FAMA “terrassent” la CMA ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Violents Affrontements à ber (Tombouctou): Les FAMA “terrassent” la CMA ! Publié le lundi 14 aout 2023 | Le 26 Mars

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Depuis vendredi dernier, nos FAMA et la CMA s’affrontent dans la commune de Ber située à 60 km à l’Est de la ville de Tombouctou.



Des morts et des blessés sont enregistrés des deux cotés, mais surtout, dans le camp des combattants de la CMA. en effet, la coordination des Mouvements de l’azaward, suite au retrait de la Minusma de la

localité de ber a vite fait, de s’emparer des emprises de la mission onusienne en dépêchant sur les lieux des ‘’combattants’’ envoyés depuis Kidal. toute chose que ne pouvaient

accepter nos hautes autorités\ qui n’ont pas mis du temps pour envoyer sur place nos Forces armées et de sécurité.



Les combats ont été implacables et se poursuivaient hier matin encore.

enfin, selon nos sources, grâce à leur puissance de feu, nos FaMa contrôlent présente-

ment la zone. Les envahisseurs quant à eux ont disparu dans la nature. pour ceux qui n’ont pas

laissé leur peau dans l’aventure.



il faut signaler que cette attitude de la cMa est une véritable provocation à l’endroit de nos

plus hautes autorités. de quel droit se permet-elle, la cMa de s’accaparer d’une base abandonnée par la Minusma? c’est le Mali qui avait demandé le déploiement de cette Mis-

sion dans notre pays, et c’est encore, nos hautes autorités qui ont décidé de son retrait.

Les postes, tous les postes abandonnés par la Minusma ne peuvent être investis que par

nos seules FaMas. ceux de la région de Kidal inclus. toute opposition à cela, sera à coup sûr, implacablement

matée.



L a cMa a tout intérêt à rester tranquillement auprès de ses chèvres “game is over !” en avant les FaMa! pour un Mali un et indivisible !

boubacar sankaré