21e C.A. de Mali-Météo : le point des activités à mi parcours au cœur des échanges - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 21e C.A. de Mali-Météo : le point des activités à mi parcours au cœur des échanges Publié le lundi 14 aout 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS



Tweet

27 degré Celsius (10H55) avec de forte probabilité de pluie sur la capitale et ses environs pour ce lundi.



C’est sous cet atmosphère que s’est ouverte la 21ème session du Conseil d’administration de l’Agéce nationale de la Météorologie (Mali-Météo), sous la présidence de Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures, DEMBÉLÉ Madina SISSOKO.



Cette session à mi parcours permettra de faire le point des activités au premier semestre et d’échanger sur les actions à mener pour le reste de l’année budgétaire 2023.



Dans son allocution d’ouverture des travaux, le Ministre SISSOKO, qui est également la Présidente du Conseil d’administration de Mali-Météo, a indiqué qu’à la date du 30 juin 2023, les recettes ont été recouvrées à hauteur de 1 480 886 905 FCFA (35,93%), les dépenses ont été exécutées à hauteur de 20,82% et le taux de réalisation des activités programmées est de 26,19%.



Elle a invité les administrateurs à des débats francs et constructifs, à l’issue desquels les orientations nécessaires pour le reste de l’année seront fixées afin de renforcer les capacités de l’Agence nationale de la Météorologie à contribuer significativement à la satisfaction des besoins de nos populations en informations et services météorologiques et à la lutte contre les impacts des changements climatiques, en droite ligne de la vision de Son Excellence Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.