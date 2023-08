Présidence : Salif KEITA, Dièminato SANGARE , Sidibé Dedeou OUSMANE..nommés conseillers spéciaux - abamako.com

Présidence : Salif KEITA, Dièminato SANGARE , Sidibé Dedeou OUSMANE..nommés conseillers spéciaux Publié le lundi 14 aout 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de lancement des reformes majeures sur la question enseignante au Mali.

Bamako, le 10 novembre 2022. À la faveur d`un atelier qui s`est déroulé à l`Azalaï hôtel, le ministère de l`Education Nationale a, en partenariat avec le Bureau de l`UNESCO au Mali, procédé au lancement officiel des reformes majeures sur la question enseignante au Mali. (Photo Ministre de l`Education Nationale du Mali, Madame Sidibé Dédéou Ousmane) Tweet

Dans un décret, le président de la transition nomme plusieurs Conseillers spéciaux à la présidence ci-dessous décret



PORTANT NOMINATION DE CONSEILLERS SPECIAUX DU PRESIDENT



DE LA TRANSITION



LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT,



la Constitution:



Vu



Vu la Charte de la Transition



Lol 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition le Décret n°08-603/P-RM 03 octobre 2008 fixant les taux des indemnités et primes accordées à certaines catégories de personnel de la Présidence de la République



le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indennités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat



Je Décret n°2021-0350/PT-RM du 14 mai 2021, modifié, fixant l’organisation de la Présidence de la République,



DÉCRET :



Article 1: Sont nommés Conseillers spéciaux du Président de la Transition, Chef de l’Etat



Madame Asseton Founè SAMAKE MIGAN ;



Madame SIDIBE Dedeou OUSMANE:



- Madame Dièminato SANGARE



Monsieur Boya DEMBELE, Nile 929-47-N, Magistrat de grade exceptionnel;



- Monsieur Salif KEITA.



Article 2: Le présent décret sera enregistré eet publié dans le journal officiel



Bamako, le 11 août

2023





Le Président de la Transition, Chef de l’Etat,



Conel Aimi GOÏTA