Bandiagara : la décision de la ville morte décrétée par les forces vives suspendue pour une semaine

Les forces vives de Bandiagara, représentant toutes les sensibilités des couches sociales de la région, ont entamé mercredi 09 Aout 2023, une marche pacifique et patriotique qui s'est soldée par la mort d'un jeune de 30 ans du village de Djombolo ainsi que des blessés. Ces incidents ont conduit à une désobéissance civile décrétée par les forces vives le jeudi 10 Aout 2023.

Des pourparlers de sortie de crise ont été entamé avec le Gouverneur de la région sur diverses doléances pottant notamment sur le

déploiment rapide des FAMa pour sécuriser l'axe routier, la RN15 et les villages, la réinstallation du poste de sécurité de Mandoly dans la commune de Barasara, la réponse rapide face aux différentes attaques des villages à n'importe quel moment, ainsi que des patrouilles mixte FAMa avec les groupes d'autodéfense, ou l'engagement rapide d'un processus de sortie de crise entre les protagonistes.

Il a aussi été question de prendre en compte urgemment les propositions du comité d'experts de réconciliation de Bandiagara et le mémorandum des municipalités de la région de Bandiagara. Ces propositions demandent de faire retourner en sécurité et sans délai les déplacés internes et assurer leur prise en charge, d'ouvrir une enquête judiciaire contre les auteurs ayant causé la mort du jeune Meba Djiguiba et les autres blessés et d'indemniser la famille de la victime.



A l'issu de cette rencontre avec le gouverneur élargi avec les corporations des Forces Armées et de sécurité de Bandiagara le samedi 12 Aout 2023, quelques avancées et propositions ont été faites en vue d'améliorer la sécurité et la paix dans la région. Elles se composent entre autres de l'engagement du processus de sortie de crise entre les protagonistes dès la semaine prochaine, de la prise en compte urgente des propositions du comité d'experts de réconciliation de Bandiagara et du mémorandum des municipalités dès la semaine prochaine, outre le processus de dialogue et de retour des déplacés internes déjà en cours.



A cela s'ajoutent L'enquête judiciaire contre les auteurs ayant causé la mort du jeune Meba Djiguiba et les autres blessés seront ouvertes, et la prise en compte effective de l'indemnisation de la famille de la victime.



Au regard des avancées en cours et les conséquences vitales que les populations encourent suite à la fermeture des services publics et privés, les forces vives de Bandiagara suspendent pour une semaine la décision de la ville morte à compter de la date de signature de ce communiqué. Toutefois, elles font observer que cette décision est reconductible à tout moment si les doléances formulées ne

connaitront pas de satisfactions.



