Affaires des engrais de 2020 : Abdoulaye Zoubeïrou Touré bientôt en taule ! Publié le mardi 15 aout 2023 | Le Zenith Bale

Imbu de sa personne, Abdoulaye Zoubeïrou Touré a occupé plusieurs fois le poste de DFM ces dernières années. Par des truchements. Mais, partout où il est passé, il a laissé des casseroles. S’estimant désormais puissant avec l’argent du contribuable, il «achète» le poste de DFM pour pouvoir assouvir son libido financier voire juridique. Il ne s’en cache nullement pas. Mais le hic, personne n’a compris comment chassé du ministère de l’Agriculture pour malversation qu’il s’est retrouvé en un temps record à la DFM de la primature et profère des menaces ?



L’heure est grave et si l’on n’y prend pas garde, l’avenir est incertain. À l’allure, tout reste encore possible. En effet, à cause des déboires d’Abdoulaye Zoubeïrou lors de la campagne 2020, le Mal s’embourbe dans le problème des engrais. Cette année, comme d’habitude, l’état a décidé de lancer le marché des engrais. Profitant de la contestation de la rue contre

le régime IBK qu’il sentait fini, Abdoulaye Zoubeïrou a violé tous les textes du Mali. Il décide de vendre l’appel à manifestation d’intérêt à cinq cent mille (500.000 F CFA) Francs CFA le dossier. Par cet

acte synonyme de faux, usage de faux et vol qualifié, les fournisseurs ont opté pour le boycott. Ainsi exceptés Éléphant Vert, DPA, GDCM, KO2, Madcom, Planète Distribution entre autres qui ont adhéré à sa forfaiture, les autres ont boudé. Également les plus gros importateurs comme Gnoumani, Soma-

deco, Toguna, Sogefert, Dpa, etc., y ont adhéré. Mais la majorité des sociétés regroupées en groupement et appelées les agro-dealers ont refusé de se soumettre à cette injustice, ce vol planifié et immoral d’Abdoulaye Zoubeïrou. Ayant décidé ainsi, nos sources indiquent que l’actuel ministre de l’Agriculture M. Lassine Dembélé au moment des faits Secrétaire général dudit département s’est opposé. Malheureusement, le DFM Abdoulaye Zoubeïrou protégé de Boubou Cissé a agi en solitaire avec certainement le quitus de son ministre Baba Moulaye Haïdara et la bénédiction du puissant Boubou

Cissé. Face à la grogne, ce délinquant financier qui indique que le recoupement d’information est synonyme de chantage sera mis au pilori. Car, ceux qui ont acheté l’avis à manifestation vont se rebeller afin qu’ils soient remboursés. Malgré des tentatives, ils ne seront jamais payés et jusqu’alors. Face à sa puissance et sa mainmise sur les dossiers d’appels d’offres, ces opérateurs ont eu peur. Certains ont baissé les bras tandis que d’autres réclament toujours leur argent. Ils s’apprêtent à saisir le pôle économique et toutes les instances de droit afin d’être mis dans leurs droits.



En possession d’importantes informations de ses gestions dans différentes DFM qu’il a eu à occuper, nous avions appelé M. Touré qui n’a pas décroché. Nous lui avions envoyé un message écrit, il n’a pas répondu. Puis, un jour après, il décroche notre appel.



Nous lui avions dit s’il est disposé à nous recevoir ou s’il peut répondre à nos préoccupations au téléphone. Brusquement, il s’acharne contre nous, «Vous êtes des chanteurs sinon il n’y a rien à vérifier. Écrivez tout ce que vous voulez. J’ai l’argent, je vais porter plainte contre vous.



Patati patata !» Très hautain et imbu de sa personne, nous lui avions dit ceci : «Monsieur, excusez-

nous ! Notre devoir est de vérifier les informations auprès des personnes concernées

pour le respect de l’éthique et la déontologie de notre métier. Sinon, nous ne sommes ni avocat encore moins juge.



Notre rôle est de donner la vraie information, d’éduquer les gens, de dénoncer des faits qui vont à l’encontre de la bonne gestion des biens publics et privés.»



Qu’à cela ne tienne, Monsieur Touré est proche d’être en taule. Car, avec le Mali kura, rien ne restera impuni. Surtout s’il a la tête sur les épaules, il doit savoir que la vie sur terre est un passage. Et ce passage doit être fait avec honnêteté, clairvoyance, justice et égalité. D’autant plus que la vie est faite de l’enfance qui passe, la jeunesse suit, la vieillesse la remplace puis la mort nous ramasse. Cette

mort doit nous trouver sur le droit chemin. S’il estime être au-dessus de la loi, il se

trompe. Il va en pâtir un jour ou l’autre. Et ce moment est très très proche, Inchallah !



D’autant plus que rien n’est éternel sauf la volonté de Dieu.

Affaire à suivre !

Source: Zenith Bale