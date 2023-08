Elections : L’AIGE renforce ses coordinations régionales - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Elections : L’AIGE renforce ses coordinations régionales Publié le mardi 15 aout 2023 | Le témoin

Tweet

Dans l’optique de renforcer les capacités opérationnelles de ses coordinations, l’Autorité indépendante de gestion des élections, avec à sa tête Me Moustapha Cissé, a réceptionné 14 véhicules. C’était le 07 août 2023 dernier, au siège de l’organe sis à Badalabougou.







Quatorze (14) véhicules neufs, tout-terrain, ont été réceptionnés par le président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), Moustapha Cissé, et son équipe. Des véhicules acquis sur le budget de l’AIGE pour un montant global d’environ quatre cent millions de francs FCA. Selon le président Moustapha Cissé, ces véhicules contribueront sans nul doute à renforcer les capacités opérationnelles des coordinations de l’AIGE. Sur le lot, un véhicule reviendra respectivement aux coordinations de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Araouane, Gao, Kidal, Ménaka ainsi qu’à la Coordination du district de Bamako. Cette remise est la première d’une série qui “se poursuivra de manière progressive et qui permettra d’équiper en véhicule” l’ensemble des démembrements, a indiqué le président Cissé.



Créée le 24 juin 2022, les membres du collège de l’AIGE ont été nommés le 12 octobre 2022 et installés dans leurs fonctions le 10 janvier 2023. En moins de six (6) mois et en parfaite synergie avec le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, les partis politiques et la société civile, l’AIGE a pu s’acquitter de l’organisation du référendum constitutionnel du 18 juin 2023 dernier et s’apprête à attaquer le reste du processus électoral.











Amidou Keita