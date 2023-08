Mali: un groupe jihadiste revendique une attaque contre l’ONU en cours de retrait - abamako.com

Mali: un groupe jihadiste revendique une attaque contre l'ONU en cours de retrait Publié le mardi 15 aout 2023 | AFP

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué une attaque menée dimanche dans le nord du Mali contre des Casques bleus au moment où ceux-ci quittent leurs camps en vue d'un retrait total du pays, indique SITE.



Au moins quatre Casques bleus de la Minusma ont été blessés dans cette attaque sur la route entre Tombouctou et Ber, a dit le GSIM sur la plateforme de propagande Al-Zallaqa, selon SITE, ONG américaine spécialisée dans le suivi des groupes radicaux. Le GSIM revendique par ailleurs dans cette publication datée de lundi une attaque commise également dimanche, contre un poste de l'armée malienne près de Korioumé, au sud de Tombouctou, et dans laquelle un soldat a été tué selon lui, dit SITE. L'attaque revendiquée contre les Casques bleus coïncide avec le désengagement de la Minusma de son camp de Ber, sur la douzaine qu'elle doit quitter. Elle illustre les complexités de ce retrait qui doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre. La Minusma a commencé début août avec le camp d'Ogossagou (centre) à appliquer la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013, à la demande de la junte malienne. Après des mois de dégradation constante des relations, les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 ont fini par pousser la Minusma vers la sortie en 2023, après avoir fait de même avec l'allié militaire français en 2022 et s'être tournés vers la Russie. Ce sont environ 13.000 soldats et policiers de l'ONU qui vont partir. En plus du risque d'attaque pour les Casques bleus, le retrait de Ber a donné lieu à de vives tensions entre l'armée malienne et l'ex-rébellion touareg. L'alliance de groupes indépendantistes et autonomistes entrés en rébellion en 2012 et signataires d'un accord de paix en 2015 prend très mal que le camp de Ber ait été remis à l'armée, dans une zone dont ces groupes prétendent assurer le contrôle. Or la Minusma est appelée à quitter d'autres camps au nord et à l'est. Les ex-rebelles ont dit avoir fait l'objet d'opérations militaires hostiles de l'armée malienne alliée selon eux au groupe paramilitaire russe Wagner. L'armée s'est contentée d'évoquer des combats avec les jihadistes. Six soldats appartenant à un contingent devant s'installer au camp de Ber ont été tués vendredi dans des affrontements avec les jihadistes, a-t-elle dit. Dans ce contexte, la Minusma avait dit dimanche avoir accéléré son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité.