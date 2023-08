Quand le ministre malien des AE donne « une leçon de morale » à la France de Macron - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Quand le ministre malien des AE donne « une leçon de morale » à la France de Macron Publié le mardi 15 aout 2023 | Article19.ma

© aBamako.com par mouhamar

Deuxième réunion ministérielle de la plateforme de coordination des Stratégies pour le Sahel

Bamako, le 16 mai 2014 au CICB. La capitale malienne a abrité la deuxième réunion ministérielle de la plateforme de coordination des Stratégies pour le Sahel. L`ouverture des travaux a été présidée par M. Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale. Tweet





Colère – La tension entre Bamako et Paris est montée d’un cran, cette semaine. Et pour cause, le ministre malien des Affaires Étrangères Abdoulaye Diop a réagi à la suspension, par la France, des visas pour les citoyens maliens, en appellant à l’application du principe de « réciprocité » pour les visiteurs français.



« C’est une question de respect », affirme M. Diop, avant d’ajouter :« Nous aussi on dit que nos consulats sont fermés pour vos gens… Si tu ne mets pas de réciprocité, ça veut dire que tu admets que lui (La France) est mieux que toi ».





M. Diop n’a pas caché son étonnement d’avoir appris par le biais des réseaux sociaux, la fermeture des consulats français au Mali, et ce sans la moindre explication ni respect des procédures diplomatiques d’usage entre deux États souverains.



« La dignité et le respect se méritent… il y a une douleur dedans, c’est vrai mais ça se mérite », a-t-il ajouté.



Pour rappel, La France a la première suspendu en début de semaine la délivrance de ces visas après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge, « formellement déconseillée » aux voyageurs, a-t-on appris de source diplomatique.



La capitale malienne se trouvait auparavant en zone orange, « déconseillée sauf raison impérative ». Le reste de ce vaste pays était en zone rouge en raison de la propagation jihadiste, du risque d’enlèvement et de l’insécurité de manière générale.