News Économie Article Économie Le KG d’oignons à 1000 Balles ! Publié le mardi 15 aout 2023 | Le Katois

Qui l’eut cru ! Le panier de la ménagère ne sent presque plus l’odeur de l’oignon, cette denrée devenue incontournable dans la préparation de nos mets. C’est parce que les ménagères ont du mal à acheter de grandes quantités d’oignon au vu du prix qui ne cesse de grimper. En deux semaines, le kg d’oignons est passé de 600 FCFA à 1000FCFA.



Les adeptes de sauces à base d’oignons (naji, yassa et autres) devront donc se contenter de mets utilisant moins d’oignons. C’est donc pourquoi, des ménagères nous confient que la sauce à base de pâte d’arachide et celles faites avec des feuilles de manioc ou de patates ou encore avec du gombo sont revenues occuper une très bonne place dans le menu familial. En d’autres termes, tout ce qui peut

demander l’utilisation de beaucoup d’oignons est intelligemment évité.



Le problème, c’est que l’oignon est difficilement remplaçable dans la cuisine et on a beau tenter de l’éviter, il finira par s’imposer. Mais comment faire avec le kg à 1000 balles ! ABN

