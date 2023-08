Transport de matériels et vivres aux terroristes : Les FAMa interceptent 2 camions chargés à Koulogon - abamako.com

Transport de matériels et vivres aux terroristes : Les FAMa interceptent 2 camions chargés à Koulogon Publié le mercredi 16 aout 2023 | l'Aerte

Dans le village de Koulogon, les Forces armés maliennes (FAMa) ont saisi deux camions remplis de pièces de rechange de moto et d’autres produits. Les véhicules étaient destinés aux terroristes.



Les éléments du Gtia 2 Keletigui à leur tête le Commandant, Kola Waïgalo, ont déjoué l’acheminement de deux camions remplis de pièces de rechange de moto et d’autres produits de premières nécessite destinés aux terroristes. La foire hebdomadaire du village de Koulogon a servi de cadre à cette prouesse des FAMa. Il s’agit pour eux de rompre la chaîne de ravitaillement des GAT en tout ce dont ils ont besoin pour commettre le mal.



Selon les FAMa, les matériels saisis sont composés de plusieurs cartons de batterie, de pistons segment, de bougies moto, de compteurs moto, de clés contact, de pompes à air, des pneus, de plaques de frein et beaucoup d’autres produits alimentaires et divers.



Dans son intervention, le commandant du Gtia 2 Keletigui, monsieur Waïgalo, a fait savoir que la multiplication des patrouilles vise à réduire considérablement, voire couper les sources de ravitaillement des GAT dans le secteur de Diallassagou et au-delà.



A l’entendre, ses hommes sont résolument déterminés à réussir cette lourde responsabilité qui leur a été confiée par les plus hautes autorités du pays afin de permettre à la population locale de vivre en toute sécurité et en toute tranquillité.



Il a sollicité l’accompagnement de la population locale afin d’anéantir la capacité de nuisance des groupes armés terroristes qui profitent surtout de leur silence pour poser certains actes. « N’ayez pas peur de les dénoncer. Si vous ne dites rien, ça sera très difficile. Donnons-nous la main afin de les vaincre. Seule l’union fait la force », a-t-il demandé aux citoyens du secteur de Diallassagou. Pour les besoins d’enquêtes, les matériels saisis ont été remis à la Gendarmerie nationale.



Bazoumana KANEKoulogon