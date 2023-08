Négociation de la avec Iyad AG Ghaly : L’avocat américain Claude convisser annonce quitter le Mali et ne plus revenir qu’après la collecte de 1 500 Milliards de FCFA ou sur invitation - abamako.com

News Politique Article Politique Négociation de la avec Iyad AG Ghaly : L’avocat américain Claude convisser annonce quitter le Mali et ne plus revenir qu’après la collecte de 1 500 Milliards de FCFA ou sur invitation Publié le mercredi 16 aout 2023 | Nouvel Horizon

C’est à son domicile en commune VI du District que l’avocat et Homme d’Affaires américain, Claude David Convisser a organisé hier mardi 15 août 2023 sa dernière conférence de presse avant de quitter le Mali . Après deux années passées dans notre pays à vouloir négocier la paix avec Iyad Ag Ghali, Claude David Convisser qui avait posé comme condition de dialogue avec Iyad le financement de son projet d’une valeur d’un milliard et demi de FCFA, a annoncé quitter le Mali ce mercredi avec l’espoir de revenir .

« Il y a trois semaines, j'ai fini d'organiser et de soumettre à Exxon Mobil Corporation au Texas, aux Etats-Unis d'Amérique, l'une des plus (...)





Par MAHAMANE TOURÉ - NOUVEL HORIZON