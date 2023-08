4 des 6 évadées Nigérianes de la prison de Bollé arrêtées à Kéniéba - abamako.com

Quatre des six Nigérianes de cette évasion spectaculaire des geôles de Bollé à Bamako ont été arrêtées. Leur cavale n’aura finalement duré que 24 h, pour une distance parcourue de 430 km. Quatre des six évadées de la prison pour femmes de Bollé ont été appréhendées dans un bar à Kéniéba par les forces de sécurité. Ces six dames de nationalité nigériane avaient réussi à s’échapper de la prison dans la nuit du 10 au 11 août dans des conditions non encore élucidées.



Insécurité : l’armée annonce la neutralisation de 24 terroristes



Dans un bilan revu à la hausse publié le samedi 12 août, l’armée annonce la neutralisation de 24 terroristes dans une attaque qu’elle a subie la veille vendredi. L’attaque a coûté la vie à six militaires maliens. Un premier bilan faisait état d’un mort et de quatre blessés dans les rangs des forces armées maliennes. « Les groupes armés terroristes dans leur débandade ont abandonné 24 corps, 18 AK47 (fusils d’assaut Kalachnikov) et 12 motos », détaille l’armée malienne dans un communiqué.