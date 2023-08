Au Mali, l’accord de paix avec le Nord ne tient plus qu’à un fil - abamako.com

Au Mali, l'accord de paix avec le Nord ne tient plus qu'à un fil
Publié le mercredi 16 aout 2023 | la croix.com

Mali vacille du fait d’une tension croissante entre les autorités et l’alliance de groupes touaregs du nord du pays.



Des combattants de Azawad (CMA), en 2022, une alliance de groupes touaregs du nord du Mali créée

C’est une énième goutte dans l’océan de tension entre les autorités de la transition et la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), une alliance de groupes touaregs du nord du Mali créée en 2014. Cette dernière, qui contrôle plusieurs territoires dans le Nord, dont la région de Kidal, a accusé le 11 août les forces armées maliennes appuyées par Wagner d’avoir lancé une attaque contre l’une de leurs positions à Ber. L’ouverture d’un autre front serait dramatique pour le Mali, au moment où le pays est déjà empêtré dans le bourbier de la guerre contre les groupes djihadistes.