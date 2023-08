Arrivée de renforts FAMa à Tombouctou : Après la panique, le calme revient - abamako.com

Arrivée de renforts FAMa à Tombouctou : Après la panique, le calme revient Publié le jeudi 17 aout 2023 | L'Essor

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Un vent de panique avait soufflé chez certains habitants qui avaient fui leur terre natale sur la base de rumeurs. L’appel au calme et à la tranquillité du gouverneur a apaisé certains déplacés qui ont commencé à revenir



Depuis l’arrivée des renforts des Forces armées maliennes (FAMa) et la remise à elles de l’emprise de la Minusma à Ber, une localité située à environ 60 km de Tombouctou, un léger vent de panique a soufflé chez certains habitants. Ceux-ci ont commencé à fuir Ber, voire la région elle-même pour se réfugier ailleurs. La situation à pris des proportions dramatiques avec les rumeurs sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, où de nombreux compatriotes continuent de s’interroger sur leur bien-fondé.



Le gouverneur de Tombouctou, le commissaire-divisionnaire Bakoun Kanté, est vite monté au créneau. Il a lancé un appel au calme et la quiétude dans la cité concernée et dans toute la Région de Tombouctou par le biais des canaux de communication.



Dans un communiqué, le chef de l’exécutif régional explique : « Il m’a été donné de constater que, depuis quelques jours, certaines familles quittent leurs localités consécutivement à de fausses informations véhiculées par des individus malintentionnés sur les réseaux sociaux, sur le renforcement en cours des capacités opérationnelles des Forces armées et de sécurité dans la Région. Le gouverneur tient à rassurer la population que les FAMa n’ont d’autre objectif que la protection des personnes et de leurs biens, sans distinction d’ethnie et de couleur ». Il appelle aussi la population à rester sereine et à ne surtout pas céder à la panique.



Dans le communiqué en question, le gouverneur exhorte aussi toutes les bonnes volontés, légitimités traditionnelles et religieuses, membres de la commission de bons offices et leaders sociaux à s’engager dans l’information et la sensibilisation des masses pour la tranquillité des esprits et le retour des familles déplacées, en vue du renforcement de la paix sociale et du vivre ensemble.



Le document invite aussi la population à vaquer librement à ses occupations, tout en soutenant l’Armée qui demeure républicaine et soucieuse de la protection des personnes et de leurs biens dans le strict respect des droits de l’Homme. Enfin, le gouverneur appelle la population à un esprit de tolérance et de solidarité qui représente un levier de notre société, gage d’un vivre ensemble harmonieux.



L’appel du gouverneur semble avoir porté ses fruits puisqu’aux dernières nouvelles, la situation s’est améliorée et la stabilité retrouvée à Ber et Tombouctou. On constate même un retour timide des déplacés chez eux.



Moulaye SAYAH



Amap-Tombouctou