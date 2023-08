Situation sécuritaire au Mali: la CMAS dénonce des attaques et rappelle les militaires de la Transition à leur mission - abamako.com

Point de presse du parti CMAS

Bamako, le 10 février 2021

Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud DIKO (CMAS)

Communiqué Relatif à la situation sécuritaire au Mali



La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants (CMAS) de l’Imam Mahmoud DICKO constate depuis plusieurs mois une dégradation continue de la situation sécuritaire du pays particulièrement dans le Centre et le Nord, à travers :



- des attaques suivies de destructions des villages et des tueries des populations civiles par des groupes armés non identifiés :



- des abandons massifs des villages par leurs populations à cause de l’insécurité grandissante et la psychose endurée par celles-ci :



- des attaques et embuscades meurtrières à l’encontre de nos vaillantes forces de défense et de sécurité :



- la prise du contrôle de plusieurs zones dans le Centre et le Nord du pays par des groupes armés non identifiés qui y instaurent leur Loi.



La CMAS, inquiète de cette situation condamne, avec fermeté ces agressions et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes civiles et militaires. Ces agressions dénotent à suffisance qu’il reste du chemin à faire en matière de sécurité.



La CMAS profite de cette malheureuse circonstance pour exiger aux autorités militaires de la transition d’assurer leur mission régalienne, qui est sécurisation de la population et de leurs biens.



Fidèle à ses valeurs et aux idéaux prônés par son Parrain Cheick Imam Mahmoud DICKO, la CMAS rappelle qu’après une profonde analyse de la situation sécuritaire du pays, avait exhorté les autorités militaires de la transition à explorer d’autres voies et mécanismes en priorisant celles du dialogue et de la concertation avec les différents groupes armés afin de ramener la paix.



Aussi, la CMAS reste convaincue que d’autres leviers, ceux à travers lesquels les Maliens se reconnaissent, pourraient contribuer de façon pérenne à contenir la crise multidimensionnelle que connaît le Mali surtout que, nous en convenons tous, que la seule option militaire ne pourra pas régler le conflit.



La CMAS. qui a comme devise: Foi, Dignité, Patrie restera toujours debout aux côtés du Peuple Malien.



Fait à Bamako, le 16 août 2023



Le Coordinateur Général

Youssouf Daba DIAWARA