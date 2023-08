Dr Modibo Doumbia, chirurgien thoracique et cardiovasculaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Dr Modibo Doumbia, chirurgien thoracique et cardiovasculaire Publié le jeudi 17 aout 2023 | Le challenger

Tweet

Spécialiste dans un domaine aussi pointu au Mali que la chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, Dr Modibo Doumbia jouit d’un grand respect dans l’univers de la santé. Et pour cause. En plus de ses compétences avérées, il garde pour autant les pieds sur terre et reste disponible.



Depuis janvier 2022, Dr Modibo Doumbia est le chef du pôle de chirurgie vasculaire et thoracique au Centre Festoc de l’Hôpital Mère-Enfant ‘’Le Luxembourg’’. Une fonction qu’il cumule avec celle de Chargé de recherche en chirurgie thoracique et cardiovasculaire au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Mais du Centre de Santé communautaire de Wayerma II dans le District Sanitaire de Sikasso IV à l’Hôpital Mère-Enfant en passant par le Centre Santé de Référence de Mopti, au service de thoracique de l’Hôpital du Mali, que de chemin parcouru par ce cadre de la santé apprécié surtout pour ses qualités intrinsèques ?



De novembre 2011 à juillet 2017, il est médecin en Spécialisation en Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire à l’Hôpital Aristide Le Dantec, l’Hôpital Général de Grand Yoff, au Centre National Universitaire de Fann, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) au Sénégal.



Sur le plan associatif, Dr Modibo Doumbia est connu pour son militantisme avéré qui remonte à son enfance. Secrétaire général adjoint de la Société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du Mali (Sotcav-Mali), il a été secrétaire à l’organisation des 1ères Journées scientifiques de l’Hôpital Mère-Enfant ‘’Le Luxembourg’’. De 2013 à 2015, il a présidé l’Amicale des médecins et pharmaciens stagiaires résidant à Dakar au Sénégal.



Président-Fondateur de l’Association pour le développement du Mali basée à Sikasso et responsable de l’Association des étudiants ressortissants de la 3ème région 2006-2008, il a été secrétaire général de l’Amicale des jeunes médecins du Mali. L’actuel Président du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins du District de Bamako fut délégué des étudiants à l’Assemblée de la Faculté de médecine, pharmacie et d’odontostomatologie (Fmpos) et au Conseil de l’université de Bamako.



Membre-fondateur de ‘’Fac-Infos’’ à la Fmpos, Dr Modibo Doumbia fut le rédacteur en chef puis le Directeur de publication de ce journal mensuel d’information universitaire.



Secrétaire général de la Commission médicale d’établissement (Cme) de l’Hôpital Mère-Enfant ‘’Le Luxembourg’’, il est membre de plusieurs sociétés savantes comme la Société de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire du Mali ; la Société de Chirurgie du Mali, la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire ; la Société Mondiale de Chirurgie Cardiaque, Congénitale et Pédiatrique ; la Société Africaine de Chirurgie Cardiaque, Congénitale et Pédiatrique. Il est membre fondateur du Collège Africain de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire du Mali.



Cette longue expérience traduit la confiance dont jouit Dr Modibo Doumbia au sein de la grande famille médicale. Disponible et très engagé, il est respecté par ses pairs. Au Centre Festoc de l’Hôpital Mère-Enfant ‘’Le Luxembourg ‘’, Dr Modibo Doumbia et son équipe font un travail remarquable et exportent même leur expertise. La preuve : récemment, dans le cadre de la coopération médicale, Dr Modibo Doumbia a séjourné en Guinée Conakry où il a opéré 55 patients.



Correspondance particulière