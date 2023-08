18 août 2020-18 août 2023 : trois ans après la chute de feu IBK, le Mali sur la voie de la souveraineté pleine et entière - abamako.com

News Politique Article Politique 18 août 2020-18 août 2023 : trois ans après la chute de feu IBK, le Mali sur la voie de la souveraineté pleine et entière Publié le vendredi 18 aout 2023 | Le sage

Le Mali commémore le troisième anniversaire de la chute de feu Ibrahim Boubacar, après des mois de contestation dans les rues de Bamako et dans les capitales régionales voire dans la diaspora malienne. Un troisième anniversaire qu’il convient de placer sous le signe de l’émergence économique et de la souveraineté.



En renversant le régime d’Ibrahim Kéita pour mettre le pays sur la voie de l’émergence et de la souveraineté, les cinq colonels, auteurs du putsch contre feu IBK ont prouvé au monde entier qu’avec le courage, la conviction, on vient à bout de tout, qu’on peut réussir tout ce que l’on entreprend.



Du CNSP aux ANR



Ces jeunes militaires se sont présentés à un moment où tout semblait incertain, où un voile gris assombrissait l’avenir du pays en raison de la mainmise des corbeaux noirs qui voulaient détourner la lutte du peuple malien en leur faveur. Ces hommes en kakis, à la surprise de tous les observateurs avertis de la scène politique malienne, sont venus, après tant de mois d’incertitude occasionnée par des bouleversements sociaux et politiques, qui installaient le chaos un peu partout, pour sauver la mère patrie. Les sauveurs ont sauvé toute une nation en détresse contre les desseins machiavéliques de certains politiciens véreux et de certains partenaires qui profitaient de la misère d’un peuple meurtri.



Trois ans après leur arrivée au pouvoir, les autorités maliennes ont su réécrire l’histoire de leur pays. Le Mali, riche de sa diversité culturelle et de son histoire héroïque, s’impose de plus en plus comme modèle dans la sous-région ouest-africaine voire dans toute l’Afrique.



Le colonel Assimi Goita, le « bâtisseur, le patriote, l’incomparable », est venu parachever la lutte historique du peuple malien pour la souveraineté et le développement socio-économique. Depuis sa prise de fonction, le 7 juin 2021, le président de la transition a fait du retour de la sécurité sa priorité. Il a mis le peuple dans son droit le plus absolu, comme le veut la démocratie, en lui octroyant sa souveraineté pleine et entière. Cela s’est traduit tout d’abord par la tenue des Concertations nationales par le Comité national pour le salut du peuple (CNSP), durant les heures qui ont suivi le coup d’État du 18 aout 2020.



Les 14 mesures de relance économique et sociale



Des concertations qui se sont soldées par l’organisation et la tenue des Assises nationales de la refondation (ANR), en décembre 2021. Une rencontre au cours de laquelle les Maliens ont fait la mouture du Mali Kura. Le soubassement de ce Mali nouveau a donc été posé par la nouvelle Constitution, promulguée le 21 juillet 2023. Désormais le Mali vit sous la 4e République.



Dans ce Mali Kura, les autorités maliennes de la transition travaillent d’arrache-pied, en plus de la souveraineté militaire, pour l’accession du pays à une véritable souveraineté économique. Ce qui se traduit par le lancement de plusieurs vastes chantiers pour la refondation politique et institutionnelle, voire diplomatique. Ce qui vaut aujourd’hui pour le Mali autant de respect sur la scène internationale.



En seulement trois ans de règne, les autorités de la transition ont mis le Mali sur une nouvelle voie : celle de l’émergence économique et de la souveraineté nationale. Grâce aux 14 mesures du président de la transition pour la relance sociale et économique, le Mali compte aujourd’hui parmi les pays les plus forts économiquement et militairement, dans la sous-région.



Tout ce qui était vu hier comme une utopie est aujourd’hui à l’ordre des acquis pour le pays. Les projets séparatistes contre le Mali croulent désormais comme un château de cartes. Les entreprises nationales relèvent de plus en plus la tête. Le pays profite davantage de ses richesses parce qu’il est désormais maitre de ses décisions, notamment grâce au nouveau Code minier et à la relance de la Compagnie malienne des textiles (COMATEX) ainsi que de l’Usine malienne des produits pharmaceutiques (UMPP). Avec aussi la relance du chemin de fer, les Maliens ont également vu un rêve de longue date se réaliser.



Relance économique et assistance humanitaire



Il faut aussi noter le projet de création de deux usines de filatures au profit de la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT) ainsi que la construction de l’école malienne des mines. Ce n’est pas tout. Nous avons également le Centre national de robotique. Outre tous ces progrès, il convient de rappeler la rénovation de plusieurs salles de classe et l’annonce de la tenue des États généraux sur l’éducation.



Comment parler de la transition Assimi Goita sans évoquer les œuvres sociales. Un projet de développement économique, social et sanitaire qui se réalise sur la base des 2/3 du fonds de souveraineté du chef de l’Etat. Une initiative d’assistance socialeet humanitaire grâce à laquelle des centaines de forages ont été installées partout dans le pays, des milliers de tonnes de céréales distribuées aux populations vulnérables, des centres de dialyse aménagés et dotés d’appareils de dialyse, des hôpitaux et centres de santé de référence dotés d’ambulances.



En seulement trois ans de règne, les autorités de la transition ont réussi à mettre la barre plus haut que des prédécesseurs en dix ans de mandat. Désormais, trois principes guident l’action publique : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. À travers ces réalisations gigantesques dans différents domaines, nous pouvons dire que le Mali se trouve désormais sur la voie de l’émergence et de la souveraineté.



Correspondance particulière