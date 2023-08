Fermeture Des Bases De La Minusma À Ber Et À Goundam, Dans La Région De Tombouctou - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Fermeture Des Bases De La Minusma À Ber Et À Goundam, Dans La Région De Tombouctou Publié le vendredi 18 aout 2023 | minusma

© Autre presse par DR

Bases De La Minusma

Tweet

Bamako, le 17 août 2023 - Le retrait de la MINUSMA du Mali, demandé par les autorités maliennes de transition et subséquemment agréé par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 2690, se poursuit. Dans ce cadre, les camps de la MINUSMA à Ber et à Goundam, dans la région de Tombouctou, ont été fermés et formellement transférés à l’État malien, à travers ses représentants civils désignés, portant ainsi à trois le nombre de sites que la Mission a évacués. La base opérationnelle temporaire d’Ogossagou, dans la région de Bandiagara, avait été fermée le 4 août dernier. Une compagnie d’environ 200 militaires du Burkina Faso tenait la base de Ber tandis qu’une compagnie fournie par la Côte d’Ivoire et une unité de police constituée de 140 personnels de police du Bangladesh opéraient à Goundam.



À l’occasion de la fermeture de ces deux emprises, la Mission, à travers son bureau à Tombouctou, et le Gouverneur de la région ont signé des documents portant sur l’état des sites en question, la description des infrastructures s’y trouvant et le respect par les Nations unies de leur obligations environnementales. La restitution formelle de ces deux emprises à l'Etat malien symbolise la fin de la présence de la MINUSMA dans les zones concernées et celle des responsabilités qui lui y étaient assignées jusqu’ici.