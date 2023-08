Mali / Situation au Niger : Choguel Maiga exhorte Ouattara et Macky Sall à ne pas servir d’outils pour les intérêts des puissances étrangères - abamako.com

News Politique Article Politique Mali / Situation au Niger : Choguel Maiga exhorte Ouattara et Macky Sall à ne pas servir d’outils pour les intérêts des puissances étrangères Publié le vendredi 18 aout 2023 | aBamako.com

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet





Le Premier ministre et chef du gouvernement malien, Choguel Kokalla Maïga, a adressé un appel aux dirigeants des pays voisins, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire et Macky Sall du Sénégal, les exhortant à ne pas être utilisé comme des instruments “par des puissances étrangères pour leurs propres agendas, dans le règlement de la situation au Niger.”





Pour rappel, le président Alassane Ouattara, lors du sommet de la CEDEAO à Abuja le 10 août dernier, a exprimé son souhait de voir l’organisation ouest-africaine intervenir promptement au Niger pour rétablir l’ordre constitutionnel. Il a même proposé de fournir jusqu’à 1000 soldats pour cette opération si nécessaire. De son côté, le président sénégalais Macky Sall a également soutenu une intervention militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel.





En réponse, le ministre Choguel Maiga a souligné, dans son intervention, relayée par le média Malivox, que les dirigeants ivoirien et sénégalais devraient travailler pour l’histoire et penser à l’héritage politique qu’ils laissent derrière eux. Il a également mis en avant la nécessité pour les Africains de changer leur mentalité et de promouvoir l’égalité dans les relations économiques internationales. Soulignant que les prix des matières premières africaines comme le cacao, l’or et l’uranium doivent être fixés sur le continent plutôt qu’à l’étranger.





“On n’est pas contre les Français, on n’est pas contre les Américains. (...) Ce que nous voulons, c’est qu’on nous traite d’égal à égal. (...) C’est pour ça que nous, nous nous battons.” affirme t-il.





Choguel Maiga a conclu son message en adressant un soutien aux Nigériens et en les encourageant à rester forts face à la crise.





L.L



