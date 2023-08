Mahamadou Bandiougou Diawara, Procureur général de la Cour d’Appel de Mopti : “Le procureur général est responsable de la bonne application de la loi pénale et du bon fonctionnement des parquets de son ressort” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mahamadou Bandiougou Diawara, Procureur général de la Cour d’Appel de Mopti : “Le procureur général est responsable de la bonne application de la loi pénale et du bon fonctionnement des parquets de son ressort” Publié le vendredi 18 aout 2023 | Aujourd`hui

Tweet





Le Code de procédure pénale du Mali en vigueur, assigne au titulaire de Procureur Général, le rôle principal de relai du pouvoir exécutif au sein des juridictions. Au premier chef, le Procureur général est responsable de la bonne application de la loi pénale et du bon fonctionnement des parquets de son ressort.



Je voudrais dire à chacun de mes chers collègues procureurs ou juges de paix à compétence étendue, combien la perspective de travailler au quotidien avec eux m’enthousiasme. Je m’efforcerai d’être un interlocuteur accessible et toujours disponible pour évoquer les sujets ayants trait à l’exercice quotidien de l’action publique, les difficultés rencontrées dans la prise de décisions souvent si lourdes de conséquences pour les justiciables mais aussi les événements marquant à un titre ou à un autre la vie de vos juridictions. Je souhaite partager avec vous et avec toute mon équipe du parquet général un seul leitmotiv : «le soutien», un soutien indispensable qui vous est dû, en termes de conseils, analyses juridiques, solidarité dans les moments de tempête”. C’est par ces mots que le nouveau procureur général de la Cour d’appel de Mopti, Mahamadou Bandjougou Diawara s’est adressé à l’assistance lors de la cérémonie solennelle d’installation, le 10 août dernier.



Selon lui, le procureur général est un facilitateur et aussi un administrateur. “C’est dans ce même esprit que je conçois mes relations avec les parquets nationaux de Pôle économique et financier, de Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité et le Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Dans le strict respect des principes fixés par la loi et des circulaires prises, je veillerai à la remontée d’informations entre les parquets du ressort et les parquets nationaux d’une part et la chancellerie d’autre part.



Il lui est assigné par la loi la mission centrale d’animer et de décliner les politiques pénales destinées à prévenir et réprimer les infractions à la loi pénale. Ainsi, il lui est confié le rôle de préciser et, le cas échéant, d’adapter les instructions générales du ministre de la Justice au contexte propre au ressort. Il s’agit d’impulser, de cordonner et d’harmoniser les pratiques de parquets connaissant des réalités territoriales très diverses. Ainsi, je veillerai à ce que chaque instruction générale de politique pénale émanant de la chancellerie fasse l’objet après analyse, d’une déclinaison spécifique à l’intention des parquets du ressort”.



Selon lui, le procureur général est enfin le chef du parquet de la Cour d’appel. “Ce sont les activités du chef du parquet qui mobilise la part la plus importante des moyens humains du parquet général, magistrats et fonctionnaires et autres agents subalternes que je salue le courage et l’abnégation, à travers vous Monsieur le greffier en chef, dont vous faites preuve quotidiennement.



Je remercie spécialement l’avocat général Fousseyni Konaté, ayant assuré avec brio et dévouement l’intérim de mon prédécesseur. J’aurai besoin de vous tous pour mener à bien la mission, de votre dynamisme, de votre engagement et de votre professionnalisme. Monsieur le bâtonnier, représentant l’Ordre des avocats du Mali, je voudrais partager avec vous, ma quête de sérénité, d’équilibre et de mesure que j’entends aborder enfin mes fonctions avec préoccupation. Une sérénité, équilibre et mesure sans lesquels il ne peut y avoir de confiance de nos concitoyens dans la justice”.



El Hadj A.B. HAIDARA