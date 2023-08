Namandi Kanté, conseiller à la Cour suprême : “Rendre disponibles dans un délai raisonnable les décisions …” - abamako.com

Conseiller à la Cour suprême, Namandi Kanté a invité le premier président, Gaoussou Sanou, et le procureur général, Mahamadou Bandiougou Diawara de la Cour d’appel de Mopti, de rendre disponibles les décisions de justice dans un délai raisonnable.





Namandi Kanté, conseiller à la Cour suprême

Le conseiller à la Cour suprême, Namandi Kanté a saisi cette cérémonie solennelle d’installation du premier président, Gaoussou Sanou, et procureur général, Mahamadou Bandiougou Diawara de la Cour d’appel de Mopti pour mettre un accent sur le rôle de la justice dans un Etat de droit. Il s’agit de garantir les libertés individuelles et collectives, d’apporter une réponse judiciaire aux crimes de tous genres afin d’éviter leur récurrence, de mettre un terme à la prédation économique et à la corruption tout en garantissant des règles équitables du jeu économique afin de préserver une croissance au service de l’emploi. Il s’agit également d’assurer le bon déroulement d’élections crédibles, transparentes et équitables.



S’adressant au premier président, Gaoussou Sanou, et au procureur général Mahamadou Bandiougou Diawara, il dira que : “Nous sommes sûrs que vous saurez relever ces défis et comblerez ainsi les attentes d’une population. Aussi, nous demandons auprès de vous, une synergie d’actions avec les autorités administratives locales, car il y va de l’intérêt des mêmes populations, appelées d’une part justiciables et administrés d’autre part. Des autorités administratives, nous demandons de tout mettre en œuvre pour la sécurisation des acteurs de la justice, à quelque niveau que ce soit car rien ne peut réussir dans l’insécurité. Dans la même veine, nous vous demandons, Monsieur le premier président et Monsieur le procureur général, d’appliquer et faire appliquer la politique et les programmes de l’Etat en matière de justice dont l’exécution est traduire en actes concrets et confiés aux différentes structures. Cela conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution du 22 juillet 2023 selon lesquelles le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoir exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les autres cours et tribunaux”.



Avant de conclure : “En votre qualité de premiers responsables au niveau de votre ressort judiciaire, vous êtes chargés de mettre en œuvre et de faire mettre en œuvre cette politique et ces programmes de l’Etat en matière de justice. Permettez-nous enfin, d’attirer votre attention sur une obligation incombant à tous les magistrats du siège, celle de rendre disponibles dans un délai raisonnable les décisions, car rien ne sert de rendre des décisions si elles ne sont pas disponibles (cf. article 131 alinéa 3 de la nouvelle Constitution). Plus les uns et les autres tiennent compte de ces conseils, mieux cela vaut”, a-t-il avant d’inviter le greffier à présenter le plumitif pour signature.



El Hadj A.B. HAIDARA