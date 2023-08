Sogoniko : Un moto-taximan arrêté en possession d’arme à feu - abamako.com

Sogoniko : Un moto-taximan arrêté en possession d'arme à feu Publié le samedi 19 aout 2023

© Autre presse par DR

Les taxis de l’ANPE du mali

Dans le but de lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes et assurer la quiétude des citoyens, les limiers du commissariat de police de Sogoniko appuyée par la Brigade spéciale d’intervention (BSI) ont procédé, le dimanche 3 août 2023 aux environs de 5 h, à Magnambougou sur la route du canal, à l’interpellation d’un individu suspect en possession d’une arme à feu garni de 7 cartouches. Les investigations ont permis la découverte et la saisie de deux ordinateurs portables, sept téléphones de différentes marques, des cartes Sim, cartes mémoires, des munitions et de l’argent liquide.



Ce 3 août 2023, aux environs de 5 h du matin, l’équipe de patrouille du commissariat de police de Sogoniko, appuyée par la BSI, a intercepté un individu suspect sur une moto au niveau de l’école de Dianéguéla sur la route du canal. Pris de panique à la vue des hommes qui s’approchaient pour une vérification de routine, il s’est débarrassé de son arme pour fuir.



Pourchassé, et après avoir escaladé les murs de quelques concessions, le jeune adolescent de 21 ans, conducteur de mototaxi résidant à Magnambougou a été interpellé et conduit au poste de police. Les investigations ont permis la saisie à son domicile de 41 munitions de pistolet automatique, deux ordinateurs portables, sept téléphones portables de différentes marques et ainsi que de l’argent liquide reparti comme suit : 21 billets de 2000 F CFA, 47 billets de 1000 F CFA, 47 billets de 500 F CFA, deux billets de 50 ouguiya, un de 20 ouguiya et des jetons faisant 17 400 CFA, des cartes Sim, des cartes mémoires, une carte nationale d’identité. L’enquête reste ouverte pour faire la lumière sur la provenance de l’arme saisie et également pour interpeller d’éventuelles complices. Les autorités policières exhortent la population à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter plus efficace contre la criminalité sous toutes ses formes. A travers ses nombreuses arrestations et saisies d’armes ou de stupéfiants opérées au quotidien, la Police Nationale demeure engagée pour inverser la tendance en mettant la peur dans le camp des bandits de grand chemins.



Boubacar Païtao