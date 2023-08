Niger: arrivée d’une délégation ouest - africaine à Niamey - abamako.com

Niger: arrivée d'une délégation ouest - africaine à Niamey Publié le samedi 19 aout 2023 | AFP

Siège de la cedeao

Une délégation ouest-africaine est arrivée samedi à Niamey afin de tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, ont indiqué à l’AFP des sources proches du nouveau régime militaire, de la Cedeao et du président renversé Mohamed Bazoum.



L’avion a atterri vers 13H00 (12H00 GMT) avec à son bord une délégation d’émissaires de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), au lendemain de l’annonce de l’organisation régionale qui s’est dite prête à engager une intervention armée pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.



La délégation est notamment conduite par l’ancien président nigérian, Abdulsalami Abubakar, selon la cellule communication du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), qui a pris le pouvoir à la faveur du coup d’Etat du 26 juillet. M. Abubakar s’était déjà rendu à Niamey au nom de la Cedeao le 3 août, mais n’avait rencontré ni le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani, ni le président renversé.



Selon une source proche de la Cedeao, cette délégation souhaite transmettre "un message de fermeté" aux militaires à Niamey et rencontrer le président Bazoum toujours retenu prisonnier.



Vendredi, le commissaire aux afaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’organisation régionale, Abdel-Fatau Musah avait annoncé que cette mission avait pour objectif de "continuer à suivre la voie pacifique pour rétablir l’ordre constitutionnel".



Dans le même temps, la Cedeao avait indiqué être prête à engager une intervention armée pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.



"Nous sommes prêts à intervenir dès que l’ordre sera donné. Le jour de l’intervention a aussi été fixé", avait déclaré M. Musah, à l’issue d’une réunion de deux jours des chefs d’état-major ouest-africains à Accra.



