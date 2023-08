Hamady Sangaré : « Les sages ne maudissent pas» - abamako.com

Hamady Sangaré : « Les sages ne maudissent pas» Publié le samedi 19 aout 2023

© aBamako.com par momo

Conférence de presse de la Convergence des Forces Républicaines (CFR)

Tweet



Les sages ne maudissent pas, ils invitent à la sagesse dont Dieu leur a fait grâce. Le prophète Mohamed (PSL) qui est le parfait exemple pour les musulmans, a prié par contre pour les mécréants de Taïf qui l’ont lapidé à sang. Que nos “sages de Ségou” s’invitent dans la politique au point de maudire des présidents d’autres pays, relève d’une très mauvaise compréhension de l’ésotérisme musulman !



La tempête socio-politique que traversent nos Etats aujourd’hui, ne peut être la résultante de quelconque malédiction de Ségou. Cette déduction simpliste est une méprise, une preuve d’incapacité à concevoir la logique ou même la morale musulmane. Dieu est Vérité et la dynamique de l’islam procède toujours de la logique en dehors de ses aspects qui relèvent du dogme tels (la croyance en un Dieu unique, les prières, le jeûne et autres rituels… et j’en passe). Charlatanisme rime toujours avec duperie ! Mais, “qui Dieu a béni, nul ne peut maudire et qui, Dieu a maudit, nul ne peut bénir” (dixit le Coran).



Hamady Sangaré



(Président du PJA-Mali)