L’avion avec des représentants de PMC "Wagner" est arrivé au Mali sur fond de forte escalade militaire au Niger voisin - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’avion avec des représentants de PMC "Wagner" est arrivé au Mali sur fond de forte escalade militaire au Niger voisin Publié le dimanche 20 aout 2023 | Avia.pro

Tweet



Des représentants de la société Wagner sont arrivés au Mali sur fond d'aggravation de la situation dans la région.



Selon des informations d'une source locale au Mali, un avion Il-76 est arrivé dans la capitale du pays, Bamako, transportant des représentants de la compagnie militaire privée Wagner.





Bien que le but officiel de leur visite n'ait pas encore été dévoilé, les experts suggèrent que l'arrivée de la direction de l'entreprise pourrait être liée à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Il n'est pas non plus exclu que des discussions sur une éventuelle coopération avec le Niger voisin, où la probabilité d'une invasion militaire reste très élevée, soient à l'ordre du jour.



La situation au Mali s'est aggravée ces derniers mois. Dans le contexte de tensions internes croissantes et de défis externes, les dirigeants du pays peuvent rechercher de nouveaux modes de coopération avec des partenaires internationaux. L'arrivée de représentants de Wagner pourrait être l'une des étapes vers la stabilisation de la situation dans la région, en particulier dans le contexte d'attaques militantes accrues.