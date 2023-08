Faux et usage de faux, vols et complicité : Abdoulaye Zoubeïrou Touré et Boubou Cissé dans de sales draps ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Faux et usage de faux, vols et complicité : Abdoulaye Zoubeïrou Touré et Boubou Cissé dans de sales draps ! Publié le dimanche 20 aout 2023 | Le Zenith Bale

Tweet







L’apercevoir bien fringué avec de nombreuses maisons construites, des troupeaux en sa possession, etc., on a l’intention d’être comme lui ou son mentor. Non, non et non, Abdoulaye Zoubeïrou est un délinquant financier. Un voleur de grand acabit, super star de faux et usage de faux et de complicité. Avec son mentor le fugitif Boubou Cissé Ils sont aujourd’hui dans de sales draps comme Issiaka Sidibé et ses compagnons qui croupissent en prison. Ne ratez plus les faits et gestes d’Abdoulaye Zoubéïrou de l’Assemblée Nationale et dans les différents départements où il est passé.



‘

‘Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme’’, a dit Antoine Lavoisier. Les autorités actuelles ont décidé de combattre avec hargne la gabegie, la corruption, le népotisme, etc., sans exclusive. Du coup, de nombreux cadres se préparent à aller en taule dont le hautain, Abdoulaye Zoubéïrou de

Gossi. Les connaisseurs connaissent déjà ce que cela veut dire.



En effet, pour revenir à Ab- doulaye Zoubéïrou et son complice Boubou Cissé, il faut

indiquer que vers la fin du 1er mandat d’IBK qui était dos au mur, Boubou a mis en exergue son intelligence de financier. Il est le décideur et l’ordonnateur de tous les grands dossiers financiers.



Une façon pour lui d’assécher les opposants ou de les priver d’argent pour préparer les élections. Car, certains cadres étaient connus pour être des hommes de Feu Soumaïla Cissé, d’Aliou Boubacar Diallo, de Cheick Modibo Diarra, de Me Mountaga Tall, de Choguel Kokalla Maïga ou de Tiébilé Dramé pour ne

citer que ceux-ci. Pour toujours assouvir son libido financier, Abdoulaye Zoubéïrou est arrivé jusqu’à

exiger que pour acquérir le marché, il faut avoir un chiffre d’affaires de 10 milliards de nos francs. Cela, en complicité avec un gros importateur très connu de la place qui lui avait versé des dizaines de millions dans des sacs par l’intermédiaire (nous taisons pour le moment le nom de ce monsieur et ladite société). Cette entreprise qui s’était positionnée pour avoir seule tous les marchés, c'est-à-dire la subvention de l’état. Par ces actes ignobles qui sont synonymes d’anéantir les débrouilleurs (les agro-dealers regroupés dans le groupement). Aussi, les gros importateurs qui avaient décidé de boycotter tant que leurs reliquats ne sont pas remboursés vont se trahir. Car certains vont fournir les engrais aux paysans

pour pouvoir sauver le minimum. D’autant plus que le retard était consommé.



En outre, dans cette même affaire d’engrais, l’enfant de Gossi a donné les marchés à deux fournisseurs très proches de lui et de Boubou saient pas dans les engrais.



Du coup, les gros importateurs ont alerté leurs partenaires à l’extérieur de ne pas les fournir. Dos au mur, ceux-ci ont finalement jeté l’éponge. Puis, les services de renseignement sont rentrés dans la danse pour décanter la situation afin que GDCM, KO2, Madcom et Planète interviennent pour sauver le

peu qui reste de l’année hivernale. Sinon, la campagne de 2020 était totalement foutue. Malgré tout, nous assistons encore aux conséquentes néfastes de cette année. Où en véritable roi, Abdoulaye défiait même les autorités du Segal Lassine Dembélé aujourd’hui ministre de l’Agriculture. Car, selon nos sources, à la demande de ce dernier de lui montrer la liste des fournisseurs, il refusa

«c’est un document confidentiel». Se retrouvant dans le bureau de Boubou, c’est Boubou qui l’a sommé de montrer tous les documents à M. Dembélé. Pour vous dire, combien M. Touré est hautain et irrespectueux. Prochainement, au ministère des Transports sous Diane Séméga et son ami Ségal d’alors



Malick Alhousséni où il a présenté un faux CV (curriculum vitae) entre autres faits. Et puis, à l’Assemblée nationale et les autres départements. Les fausses factures et surfacturation concernant les réparations des véhicules. La gestion des journaux dont le nôtre de façon incongrue.

À bientôt, Inchallah !

Boubacar M. DABO