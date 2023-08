Gouvernance : Remise du rapport annuel du Médiateur de la République - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Gouvernance : Remise du rapport annuel du Médiateur de la République Publié le lundi 21 aout 2023 | L’aube

Tweet

Le Médiateur de la République, Mme Sanogo Aminata Mallé a remis, le lundi 14 aout 2023, son rapport annuel au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Un rapport qui montre une nette augmentation du nombre d’usagers de cette Autorité indépendante.

Dans le cadre de l’Espace d’interpellation démocratique (E.I.D), 334 dossiers ont été réceptionnés à la date du 30 septembre 2022, a indiqué Mme le Médiateur.

Ce rapport contient également les interpellations adressées au gouvernement dans le cadre de l’Espace d’interpellation démocratique qui se tient chaque année, le 10 décembre, en commémoration à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Un espace qui imprime à « notre Peuple, une culture démocratique nationale et impulse de façon significative, la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens », a expliqué le Président GOITA.

Le rapport 2022 du Médiateur de la République s’articule autour de quatre parties essentielles : la gestion des réclamations et des demandes d’interpellations, les autres activités du Médiateur de la République, le rôle de la médiation internationale et le renforcement des capacités des collaborateurs du Médiateur.

De son côté, le Médiateur de la République formule non seulement des commentaires sur certains dysfonctionnements, mais aussi fait des propositions et des suggestions.

Au cours de l’année écoulée, le Médiateur a formulé des commentaires sur trois problématiques majeures : l’inexécution des décisions de justice, la problématique du paiement des salaires et des cotisations sociales, la moralisation des procédures de passation et d’exécution des marchés publics.

Durant la période en revue, le Médiateur a émis 4 recommandations : la gestion de la carrière des agents des collectivités territoriales et la gouvernance locale, la bonne distribution de la justice et la bonne gouvernance, les difficultés liées à l’exécution des contrats et marchés publics, la protection sociale.



MINUSMA :

Le processus de retrait sur de bonne voie

C’est ce qui ressort de la visite du secrétariat général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la Paix, Jean-pierre Lacroix à la Primature, le vendredi 18 août 2023.

Le diplomate a tenu à féliciter les autorités de la Transition pour le travail de coordination et de synchronisation afin d’assurer le retrait effectif de la MINUSMA du Mali. Il a aussi ajouté que le processus ne concerne pas que le retrait simple des troupes Onusiennes. Il s’agit également de poser les bases d’une coopération nouvelle, la préparation des conditions de cette dernière pour la poursuite d’autres actions des Nations Unies, liées notamment aux questions humanitaires, techniques et financières.

Cette nouvelle collaboration a précisé le secrétaire général adjoint, se fera avec l’accord et l’apport des autorités maliennes. Il s’agit là de mieux comprendre les attentes des maliens et réadapter les éventuelles solutions.

Après le basculement des camps de Ber, Goundam, Ogossagou, entre les mains de l’armée malienne, le constat reste positif. Il a ainsi apprécié l’assurance donnée par la partie malienne.

Selon le Diplomate, l’essentiel des questions primordiales ont été dégagées. Ce qui rejoint ce que le Premier ministre appelle « Un retrait coordonné, ordonné, sécurisé et dans les délais ». Un délai qui sera respecté, vu le déroulement des transferts des bases. C’était l’occasion pour le Chef du Gouvernement de revenir sur l’incident de Ber, qu’il qualifie d’acte d’intimidation des autorités de la Transition. Choguel K Maïga a salué la prise de position des Nations Unies suite à la remise du camp de BER aux FAMA. Cela dira le Premier ministre ne laisse aucune ambiguïté dans la position des Nations Unies. Une approche que les autorités ont appréciée à sa juste valeur.



KOLOKANI :

Mobilisation contre la désertification

Pour lutter contre l’avancée du désert, le service des Eaux et Forêts de Kolokani a remis le jeudi 17 août dernier, une cinquantaine de plants aux cinq conseillers des chefs de village de Tioribougou, Sirado et Dansombougou. L’objectif, selon le chef du cantonnement des Eaux et Forêts de Kolokani, est d’améliorer le cadre de vie des populations et de récupérer les espaces vides ou verts.



BANAMBA :

Une dizaine de forains tués entre Sébété et Toubacoro

Plus d’une dizaine de forains en partance pour la foire hebdomadaire de Dalibougou ont été lâchement égorgés dans la nuit de lundi 14 à mardi 15 août 2023. Des témoins rapportent que le crime a été commis par des individus armés non encore identifiés entre Sébété et Toubacoro, dans le cercle de Banamba. Informées, les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.