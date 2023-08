Niger-CEDEAO : La guerre n’est pas la solution - abamako.com

Niger-CEDEAO : La guerre n'est pas la solution Publié le lundi 21 aout 2023 | L'Inter de Bamako

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), créée en 1975 par les chefs d’État Moussa Traoré du Mali, Yacubu Gowon du Nigeria, Sékou Touré de la Guinée Conakry, dans un souci de renforcement de l’intégration économique et de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace ouest africain comme l’Union européenne (UE), est en train d’être déviée de ses fonctions principales pour être un instrument du néocolonialisme au service de la France par les chefs d’État mal élus et dictateurs qui ont pris leurs peuples respectifs en otage.



Pour déclarer la guerre à un État souverain, on doit se demander les raisons des coups d’État à savoir:



Le tripatouillage des Constitutions par les chefs d’État mal élus pour rester au pouvoir à vie après deux (02) mandats successifs.

L’usage des budgets de l’État à des fins personnelles.

La gestion familiale des affaires des États.

Le bradage des ressources de l’État aux sociétés françaises

L’élimination physique des opposants aux chefs d’État dictateurs démocrates.

L’usage de la démocratie par La France pour imposer les chefs d’État dévoués à la défense des intérêts de la France au détriment de leurs pays.

La défense de la monnaie coloniale, le franc CFA, par nos chefs d’État, imposée par la France au nom de la démocratie.

La démocratie telle que appliquée en Afrique francophone est une parodie de démocratie.

Les chefs d’État sont élus souvent avec le vote de 5% de la population.

Les chefs d’État de la CEDEAO n’ont pas la légitimité du peuple : l’exemple est donné par le peuple nigérien.

On constate que Bazoum a été imposé par son prédécesseur sur la base d’une parodie d’élection.

Pendant plus de dix ans, les terroristes semaient la terreur dans les pays du Sahel, pourtant, la CEDEAO n’a pas mobilisé un seul bataillon pour aider les Etats du Sahel et paradoxalement dès qu’on enlève un des leurs pour incompétence et haute trahison en la personne de Mohamed Bazoum, voilà que la CEDEAO veut tuer des millions de personnes au Niger à cause d’un seul fauteuil présidentiel. Diantre où est le moral ici?

Les chefs d’État de la CEDEAO sont atteints d’une déficience mentale, de ce fait, ils ne sont plus aptes à gouverner nos pays.

Que les populations de ces pays comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria et le Bénin prennent leurs responsabilités en boutant ces chefs d’État au service de la France hors du pouvoir. Ils sont disqualifiés pour parler au nom de l’Afrique de l’Ouest.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) actuelle est un embarras, une désolation pas seulement pour les peuples d’Afrique de l’Ouest mais pour toute l’Afrique entière progressiste éprise de paix et de justice sociale.



L’Afrique est le seul continent où la France nous pousse à nous entretuer pour la défense de ses intérêts.



Les pays d’Afrique francophone sont les seuls à être sous la colonisation française jusqu’à présent, malgré les proclamations imaginaires des indépendances (l’existence du franc CFA: franc des colonies françaises d’Afrique en est l’illustration)



Les coups d’État militaires sont des alternatifs et des réponses valables aux coups d’État constitutionnels et à la mauvaise gouvernance de nos faux démocrates chefs d’État.



Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina Faso, la Guinée Conakry et le Niger.



Bakary COULIBALY, Élan Patriotique



Expert Judiciaire en Fiscalité et Finance Agréé auprès des Cours et Tribunaux du Mali