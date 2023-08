Affaire d’évasion des Nigérianes à Bollé : la cinquième fugitive appréhendée à Kayes - abamako.com

Affaire d'évasion des Nigérianes à Bollé : la cinquième fugitive appréhendée à Kayes Publié le lundi 21 aout 2023 | Le Pays

Elle se nomme Annabelle Oseghale de Swee, l’une des six sujettes nigérianes ayant pris, dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 août dernier, les murs de Bollé, la prison des femmes du Mali sise à Faladié, dans le district de Bamako, pour disparaitre dans la nature sans qu’aucun agent de Garde sur place ne soit au courant. Suite à l’arrestation de quatre parmi des six fugitives dans un bar à Kéniéba, dans la région de Kayes, les éléments de police de la même circonscription viennent de mettre la main sur la cinquième dame.



Les consignes données semblent être, cette fois-ci, appliquées à la lettre par les éléments de police de la première région du Mali. Après l’arrestation de 4 parmi les 6 fugitives nigérianes dans un bar de Kenieba, la cinquième dame reste désormais arrêtée. L’incriminée répondant à l’identité d’Annabelle Oseghale de Swee a pu être arrêtée, la semaine dernière, par les éléments du commissariat spécial du chemin de fer de Kayes. Se fiant aux indiscrétions, il ressort que cette arrestation intervient suite aux instructions fermes données par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kayes. Suite à son appréhension, la fugitive a été, aussitôt, mise à la disposition de la Maison d’arrêt de ladite région pour son transfert vers le centre pénitentiaire de Bollé sis à Bamako. Notons que les 4 fugitives déjà appréhendées dans un bar à Kenieba sont : Eneferi Joy dite Sonia, Sarah Ak Pomiemie, Adidiante Kazim alias Tom-To et Olouwele Mariam dite Tina. De nos jours, il reste la sixième et dernière nigériane évadée. La police saura-t-elle relever le défi ?



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS