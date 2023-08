Centre mère Khadija : 07 élèves récompensés pour avoir mémorisé le Coran - abamako.com

Centre mère Khadija : 07 élèves récompensés pour avoir mémorisé le Coran
Publié le lundi 21 aout 2023 | Le Pays

Le dimanche 20 Août 2023 s’est tenue au Centre de Conférence International de Bamako (CICB), la cérémonie de remise des diplômes aux élèves sortants en fin de mémorisation du saint Coran, 1ère promotion du centre mère Khadija, dénommée « promotion El hadji Mahamadou N’Diaye ». Le thème central retenu pour cette cérémonie est « Le coran et les études classiques quel impact dans le développement de la société ».



Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs Imams du Mali et du représentant du ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes.



Au total 07 jeunes garçons ont réussi le pari et ont reçu le diplôme pour mémorisation du Coran.



Le centre Mère Khadija est un centre de mémorisation du Coran Franco-Arabe situé à Banankabougou en commune VI du district de Bamako. Il abrite un internat et une école du premier cycle jusqu’au lycée.



Selon le directeur du centre, Imam Ali Sacko, l’objectif du Centre Mère Khadija consiste à ce que les étudiants puissent mémoriser le Coran en respectant toutes les règles de la prononciation basées sur les récits Hafs de Assim.



Il dst formé d’élites à travers une éducation scolaire classique de type franco-Arabe et une formation islamique et d’assurer ses responsabilités.



D’après les explications données par le directeur du centre mère Khadija, Ali Sacko, le centre compte actuellement 55 élèves, un responsable général ; des surveillants ; des Encadreurs ; cuisinières et des techniciens de surface.



Saisissant l’occasion, le directeur a invité les parents d’élèves à suivre les élèves de près et de prendre soin d’eux car ils sont les pépinières de futurs cadres.



En outre, il a indiqué qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que la mémorisation du coran et l’éducation des enfants soient acquises.



Quant au représentant du ministre de la religion et des cultes, Mamadou Issa Coulibaly, la mémorisation du Coran est un acte qui consiste à complaire devant Dieu et avoir sa gratitude dans l’au-delà.



« L’importance de la mémorisation du Coran pour les adolescents et pour les étudiants en science islamique est évidente, puisque le Coran est la constitution de l’Islam ainsi que sa référence, voué sa mémorisation exclusivement à Allah. Être sincère dans sa pratique » a laissé entendre le représentant du ministre Mamadou koné.



Pour le représentant du ministère de la religion et des cultes, la mémorisation du Coran ne doit pas être liée aux objectifs temporaires.



« Lisez toujours le Coran, car le fait de ne pas lire le Coran est une cause qui entraîne la perte de ceux qu’on a appris et la perte du savoir » a déclaré Mamadou Issa Coulibaly.



L’occasion était parfaite pour le représentant du ministre d’assurer de l’engagement du département à accompagner le centre de mémorisation du Coran mère Khadija dans ses œuvres.



Au cours de cette cérémonie, plusieurs témoignages ont été faits sur Mamamdou N’Diaye qui a beaucoup aidé à la réalisation de ce projet surtout en offrant l’internat où les étudiants apprennent à réciter le Coran.



Les étudiants qui ont réussi le diplôme de mémorisation du Coran, ont ensuite récité par tour de rôle les versets du Coran. S’en n’est suivi la remise des diplômes et des cadeaux aux élèves.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS