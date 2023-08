Processus de rétrocession des emprises de la MINUSMA : Le Conseil de l’Adagh déplore « fortement » les incidents malheureux survenus à BER - abamako.com

News Politique Article Politique Processus de rétrocession des emprises de la MINUSMA : Le Conseil de l’Adagh déplore « fortement » les incidents malheureux survenus à BER Publié le lundi 21 aout 2023 | Le Pays

Suite aux tensions qui existent entre la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) et le gouvernement du Mali, le Conseil de l’Adagh, composé des tribus, fractions, cadres et jeunes de la Région de Kidal appelle à l’apaisement. Il souligne avoir regretté fortement les incidents malheureux survenus à BER avant d’appeler les acteurs à la retenue et au respect de la personne humaine.



Le Conseil de l’Adagh, s’est dit fortement préoccuper par les rumeurs diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux en lien avec les tensions vraies ou supposées entretenues autour du retour de l’Armée malienne (FAMa) suite au retrait de la MINUSMA de notre pays. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du processus de rétrocession des emprises de la Minusma à BER, dans la région de Tombouctou, un affrontement a eu lieu entre les Forces Armées Maliennes et des groupes armés. Dans un communiqué de l’État-major général des armés avait annoncé une tentative d’incursion et des tirs de harcèlement des groupes armés terroristes (GAT) contre les unités FAMa devant être installées à Ber dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de la MINUSMA tandis que la Coordination des Mouvements de l’Azawad dénonce une violation du cessez-le-feu de 2014.



A cet effet, indique le communiqué, le Conseil de l’Adagh déplore fortement les incidents malheureux survenus à BER et appelle les acteurs à la retenue et au respect de la personne humaine. « Le Conseil de l’Adagh rappelle son attachement à la paix et à la mise en œuvre consensuelle de l’Accord pour la paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger », a laissé entendre le conseil dans son communiqué.



En outre, le Conseil de l’Adagh a invité les Forces Armées Maliennes (FAMa) et les mouvements signataires de l’accord à convenir des modalités pratiques pour l’occupation de l’Armée reconstituée des emprises laissées par la MINUSMA, et ce, au plus tard le 31 décembre 2023. « Le Conseil invite les parties à mettre en place, dans les meilleurs délais, les conditions propices à la reprise du dialogue inter maliens afin d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord », souligne-t-il avant de remercier l’Algérie et la communauté internationale pour les efforts qu’ils ne cessent de déployer en vue de parvenir à une paix juste et durable entre les fils du Mali.



Notons que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont voté, le 30 juin dernier, à l’unanimité le non renouvellement du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma) sur la demande du gouvernement malien, conformément à la résolution 2690. La mise en œuvre de ce processus en cours a créé une forte tension entre le gouvernement de transition et la CMA, membre des groupes signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, qui dénonce une violation du cessez-le-feu de 2014.



Ibrahim Djitteye



Source : LE PAYS