Lancement des travaux de la Brigade citoyenne par le ministre Abdoul Kassim Fomba : 1200 jeunes mobilisés pour des œuvres patriotiques dans les six communes de Bamako

Pour rendre propre la ville de Bamako, voire permettre l’implication active des jeunes dans la construction du Mali nouveau et refondé à travers des œuvres citoyennes, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba a procédé, le dimanche 20 août dernier à la place de cinquantenaire de Bamako, au lancement des travaux de la Brigade citoyenne. C’était sous la présence de plusieurs personnalités dont le Dr. Mariam Diallo, ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Djiré Mariam Diallo, maire de la commune III, le Gouverneur du district de Bamako, les membres du CNT…



A la tête du département de la Jeunesse et des Sports depuis le mois de juillet dernier, le ministre Abdoul Kassim Fomba entend multiplier ses démarches pour l’implication et la participation de la jeunesse dans le processus de la refondation du Mali. Le lancement des travaux de la toute nouvelle Brigade citoyenne s’inscrit en droite ligne de cette logique. Dans l’édification de la Nation, estime le ministre, le rôle de la jeunesse a toujours été important. Dans son intervention, le chef du département annonce avoir élaboré une stratégie basée sur trois axes en vue de consolider, conforter et de promouvoir la dynamique citoyenne enclenchée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, dont le premier axe porte essentiellement sur l’engagement citoyen de la jeunesse. Il s’agira, selon lui, d’encourager l’investissement humain, l’engagement civique et de renforcer la participation des jeunes aux activités citoyennes en vue d’améliorer le bien-être de la population malienne dans son ensemble. En somme, va-t-il arguer, il s’agit, via cette Brigade citoyenne, de permettre à chacun de se demander ce que l’on a fait pour le pays. La Brigade citoyenne consiste à mobiliser avec enthousiasme la jeunesse pour relever les défis de la construction citoyenne et de l’amélioration du cadre de vie des communautés. « La Brigade citoyenne est un engagement des jeunes bénévoles actifs, responsables et conscients de leurs rôles et responsabilités dans le devenir de leurs communautés. Lesdits jeunes se mobilisent, désormais chaque dimanche dans les six communes de Bamako, pour poser des bonnes actions au profit de leurs quartiers, communes et le pays », explique Abdoul Kassim. Puis de soutenir que la présente Brigade incarne la vision d’une société où l’investissement humain de jeunes, voire l’engagement citoyen et la mobilisation des jeunes s’opèrent harmonieusement. S’agissant, de ce fait, de faire émerger un bénévolat citoyen dynamique et une assistance exemplaire favorisant à consolider un tissu social florissant et solidaire. La composition de la présente Brigade reposera sur la motivation, l’engagement civique et la compétence de jeunes qui forment ainsi un groupé résolu en faveur du bien commun. Et d’annoncer que la Brigade citoyenne est composée de 1200 jeunes engagés dans le district de Bamako, soit 200 jeunes par commune. Chaque brigadier apporte, selon lui, sa créativité, son engagement et sa détermination à transformer positivement son environnement. De son côté, le Dr. Mariam Maïga estime que ladite Brigade, telle que pensée et conçue, constitue un levier important dans la refondation du Mali. Le civisme, la civilité et la solidarité sont des valeurs fondamentales à une citoyenneté. Elles font de l’individu ou du citoyen, l’acteur du changement ou du développement sociocommunautaire et la cohésion sociale dans la cité, confie la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Aussi, a-t-elle poursuivi, l’initiative vise à former des acteurs clés du changement au sein de la communauté. Les missions et les rôles assignés à cette Brigade sont des domaines qui reviennent aux femmes, trouve le ministre. Pour Mady Kaba Mounire Diawara, porte-parole de la Brigade citoyenne, les jeunes s’engagent solennellement à, de façon volontaire, apporter leur créativité pour la transformation positive des communes. « Nous ne prenons pas cet engagement pour quelques politiques que ce soit, mais par conscience et devoir citoyen », rassure le porte-voix. Aussi présente, la maire de la commune III de Bamako, Mme Djiré Mariam Diallo, s’est réjouie pour l’initiative. Elle trouve que l’idée incarne l’investissement humain des actes citoyens. Ce qui l’amène à souhaiter que Bamako ne soit plus l’épicentre des déchets en raison des actions que les brigadiers poseront dans les six communes de la capitale malienne.



Mamadou Diarra



