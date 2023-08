Mémorisation du Coran : le Centre mère Khadidia récompense 07 élèves - abamako.com

Mémorisation du Coran : le Centre mère Khadidia récompense 07 élèves Publié le lundi 21 aout 2023

Mémorisation du Coran : le Centre mère Khadidia récompense 07 élèves

La salle du centre international de conférence de Bamako CICB a abrité le dimanche 20 août 2023 la cérémonie de la 1ère édition de remises diplômes aux élèves sortants en fin de mémorisation du saint coran 1 ère promotion dénommée''Promotion Elhadj Mahamadou N'Diaye''



Le thème central pour cette première remise de diplôme est :"le Coran et les études classiques quel impact dans le développement de la société ?''



La cérémonie d'ouverture de cette remise de diplôme a été présidée par le représentant du ministre des affaires religieuses du Culte et des Coutumes Mamadou Coulibaly en présence de plusieurs imams .



Au total les 07 meilleurs élèves récompensés par des diplômes, ont également reçu du coran et des sommes d'argent



Selon le directeur du Centre Mère Khadidia Imam Ali Sacko l'objectif du centre consiste à mémoriser le saint coran en respectant toutes les règles de la prononciation basées sur le récit HAFS de ASSIM et Formation d'élites à travers une éducation scolaire

Dans son intervention, le représentant du ministre des affaires religieuses du Culte et des Coutumes Mamadou Coulibaly à adressé ses remerciements à la Promotrice du Centre, aux formateurs, aux parents d'élèves tout en les invitant à collaborer avec son département



Il faut rappeler le Centre Mère Khadidia est une institution éducative Franco-Arabe de mémorisation du Coran située à Banankabougou en commune VI du district de Bamako.