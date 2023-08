Colonel Sadio Camara à la Conférence de Moscou pour la Sécurité Internationale : ‘’Notre Peuple a décidé de reprendre son destin en main et de construire son autonomie, avec des partenaires plus fiables’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Colonel Sadio Camara à la Conférence de Moscou pour la Sécurité Internationale : ‘’Notre Peuple a décidé de reprendre son destin en main et de construire son autonomie, avec des partenaires plus fiables’’ Publié le lundi 21 aout 2023 | Le challenger

© aBamako.com par FS

Conseil de cabinet du nouveau gouvernement de Transition du Dr Choguel Maïga

Bamako, le 13 juin 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé son premier conseil de cabinet, le dimanche, à la primature avec tous les membres de son nouveau gouvernement réunis au grand complet. Tweet

A la tribune de la 11è Conférence de Moscou pour la Sécurité internationale le ministre de la Défense et des Anciens combattants a expliqué la place du Mali par rapport aux enjeux stratégiques en Afrique de l’Ouest et au Sahel dans un monde en mutation. C’était le mardi 15 août 2023.



Pour le ministre de la Défense et des Anciens combattants, il est regrettable de constater que l’Afrique reste totalement inaudible sur les grands problèmes mondiaux avec des puissances étrangères continuant de leur dicter les modes de gestion de leurs problèmes. «L’actualité nous le montre encore avec les crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, États centraux du Sahel liés par la géographie, l’histoire et la sociologie», a-t-il déploré.



Notre région, a souligné Colonel Sadio Camara, est confrontée à une violence d’une rare portée dans son Histoire, qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes «que nous classons, selon leurs motivations, en groupes armés terroristes, groupes criminels transnationaux, ou groupes hybrides à tendance sécessionniste».



Nous devons reconnaître nos problèmes internes de gouvernance, a-t-il laissé entendre. «Les jeunesses africaines se sentent marginalisées par des dirigeants qui ne leur ressemblent pas, ne vivent pas comme eux, ne comprennent ni leurs problèmes ni leurs aspirations.



Les politiques publiques mises en œuvre ne correspondent pas aux besoins des peuples, et les élites sont en décalage croissant avec ceux qu’elles sont censées représenter. Le fossé se creuse de jour en jour, les inégalités s’approfondissent en continu», a martelé le ministre de la Défense et des Anciens combattants.



Pyromanes déguisés en pompiers célébrés comme des sauveurs !



Il pointe du doigt l’attaque contre la Libye en 2011 comme la «parfaite illustration de cette pratique mafieuse … Cette stratégie préméditée de déstabilisation du Sahel a fait de mon pays, le Mali, la première victime, malheureusement sous les regards moqueurs et condescendants de voisins inconscients du danger qui les guette. Le feu s’est étendu dans toute la région et les pyromanes se sont déguisés en pompiers célébrés comme des sauveurs. Nous vivons encore aujourd’hui les conséquences de cette tragédie», a déploré Colonel Sadio Camara.



Il reste persuadé que «pour affronter ces défis, les pays africains ont peu de chance de réussir tant qu’ils avancent en rang dispersé ….Leurs stratégies politiques et sécuritaires sont souvent imposées de l’extérieur et on observe une ingérence permanente dans toutes leurs décisions. Cette tendance risque de s’aggraver avec l’importation de la confrontation des grandes puissances sur notre continent dans le cadre d’une nouvelle guerre froide», a-t-il expliqué.



«Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays le Mali est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse, qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d’agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine masqués de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest-africaine».



De l’avis de Colonel Sadio Camara, la seule solution pour les Africains est de faire une politique réellement africaine, concertée, fondée sur les réalités et les besoins des Peuples africains. « Cela nous demande d’avoir le courage de défendre nos intérêts, surtout lorsque ceux-ci sont opposés aux intérêts des puissances extérieures à l’Afrique».



«Notre Peuple a décidé de reprendre son destin en main et de construire son autonomie, avec des partenaires plus fiables, plus sincères, dont les intérêts sont transparents et clairement exprimés dans le cadre d’une relation de partenariat gagnant-gagnant », a-t-il déclaré avant de remercier la Fédération de Russie pour sa coopération solide et efficace.



Tout en dénonçant l’incurie des organisations régionales, Colonel Camara lance un appel à la jeunesse. «Le chemin reste long et tortueux, mais nous sommes résolument optimistes, car l’ambition de redressement et de refondation de l’Afrique dépasse toute autre considération. Je lance donc encore un appel à la jeunesse africaine, fière et combative, prête à résister à la domination injuste», a-t-il conclu.



B Siby.