Sur les 1000 meilleures universités de classe mondiale : Seulement 13 africaines ! Publié le lundi 21 aout 2023 | Le challenger

Le classement académique mondial des universités est publié chaque année depuis 2003 par le Centre pour les universités de classe mondiale, une institution indépendante basée à Shanghai, en Chine. Il est reconnu par plus de 2500 Universités dans le monde grâce à ses critères transparents et son système de pondération libre.



L’Afrique est présente avec seulement 3 pays (Afrique du Sud, Egypte, Ethiopie). Les trois pays totalisent les 13 universités du continent, qui figurent dans ce classement. L’Université de Cape Town qui occupe la 201è place est la meilleure des universités africaines dans ce classement.



Le pays de l’oncle Sam occupe les trois premières marches du podium avec l’Université de Haward, l’Université de Sandford et l’Institut des technologies de Massachussetts. Au total, les Usa cumulent 187 Universités avec la meilleure qualité de l’enseignement, les meilleurs enseignants, le plus grand nombre d’universités ayant des prix Nobels, des chercheurs faisant avancer le monde par la technologie. Bref, tous les critères- phares de pondération du classement.







En Afrique, la qualité se trouve au Nord et au Sud



Avec l’Université de Caire occupant la 301è place, l’Egypte a de quoi se réjouir. Le pays capitalise 7 universités : celle d’Alexandrie, l’Université Ain Shams, l’Université Mansour, l’Université Beni-Suef – 900è rang. L’Afrique du Sud s’affiche avec 5 universités. Elle peut se vanter du système et de la qualité de l’enseignement de l’Université de Pretoria et de celle de Cape Town. L’Université d’Addis-Abeba – 601è- ferme la marche en Afrique avec seulement 13 universités.



Des critères et des pondérations libres



Le classement académique mondial des universités est entièrement indépendant et n’est légalement subordonné à aucune agence gouvernementale selon l’organe. Six indicateurs sont retenus pour classer les universités : le nombre d’anciens élèves et de membres du personnel remportant des prix Nobel et des médailles, le nombre de chercheurs hautement cités sélectionnés, le nombre d’articles publiés dans des revues scientifiques, le nombre d’articles indexés, et la performance par habitant d’une université.



Plus de 2500 universités sont classées chaque année et seulement les 1000 meilleures sont publiées. Avec une pondération prédéfinie, les critères de classement tiennent compte de la qualité de l’éducation, la qualité du corps professoral, le nombre et les résultats des recherches, le rendement scolaire par habitant d’un établissement. Ousmane Tangara