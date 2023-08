Communiqué du Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces Patriotiques / Malikura « M5-RFP/MK » Relatif à la situation sécuritaire dans la région de Bandiagara courant août 2023 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Communiqué du Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces Patriotiques / Malikura « M5-RFP/MK » Relatif à la situation sécuritaire dans la région de Bandiagara courant août 2023 Publié le lundi 21 aout 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Intervention armée: les casques blancs de l`Union africaine

Photo: soldats de l`Union africaine Tweet

Depuis quelques jours, nous observons une détérioration de la situation sécuritaire dans le centre du pays, singulièrement dans la région de Bandiagara. Des villages sous menace se vident de leurs habitants, et des villages attaqués avec mort d'hommes, dont celui de Bodio qui aurait fait plus d'une dizaine de morts et le village incendié.



C'est dans ce contexte qu'une manifestation fut organisée par « les Forces vives de Bandiagara» et autorisée par les autorités compétentes le mercredi 9 août 2023.Malheureusement la manifestation qui était pacifiquea dégénéré par la faute d'éléments incontrôlés parmi les manifestants.Il s'en est suivi des jets de grenades lacrymogènes et de tirs de sommation qui ont entrainé selon plusieurs sources six (06) blessés dont un (01) grave qui succombera plus tard à ses blessures à l'hôpital.



Le Comité Stratégique MS-RFP/Mali Kura est fortement préoccupé par le niveau croissant de l'insécurité dans la zone que viennent attester les évènements malheureux survenus le 18 août dans le village de Yarou, commune de Timiniri, faisant une vingtaine de personnes tuées et plusieurs blessés, des maisons et infrastructures publiques brûlées, le bétail emporté.



Le Comité Stratégique du M5-RFP/Mali Kura présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le Comité Stratégique M5-RFP/Mali Kura, en cette douloureuse circonstance marque sa solidarité à l'endroit des populations de Bandiagara dans cette dure épreuve ainsi qu'à toutes celles qui vivent encore sous les affres de l'insécurité et de la privation de leurs droits fondamentaux.



Le Comité Stratégique MS-RFP/Mali Kura, tout en saluant les efforts des Forces de défense et de sécurité, exige des autorités nationales une enquête diligente pour situer les responsabilités, plus de professionnalisme dans l'encadrement des manifestations dans le cadre strict de la loi, une réponse appropriée, diligente et durable aux besoins de sécurité exprimés par les populations et une assistance adéquate aux déplacés.



Fait à Bamako, le 21/08/2023



Le Président



Modibe SIDIBE