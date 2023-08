Vérification financières de l’Office du Niger -Plus de 655 millions de FCFA d’irrégularités reprochées au ministre du Développement Rural et à son DFM Que comprendre de la confusion créée par le BVG? - abamako.com

Vérification financières de l'Office du Niger -Plus de 655 millions de FCFA d'irrégularités reprochées au ministre du Développement Rural et à son DFM Que comprendre de la confusion créée par le BVG? Publié le mardi 22 aout 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par DR

Remise de rapport du Vérificateur général au président de la transition

Bamako, le 29 novembre 2022 le président de la transition a reçu le rapport du Vérificateur général à koulouba





Le Bureau du Vérificateur Général (BVG), en application des pouvoirs qui lui sont conférés, a effectué la vé rification financière de la gestion de l'Office du Niger aut au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 (31 octobre). Au terme de cette vérification, le Bureau dit avoir decele des irregularites administratives et financieres, lesquelles s'élèvent à 655 444 000 FCFA." Seule confusion créée par cette vérification. les montants qualifies d'irrégularités financières attribués à l'Office du Niger sont en réalité ministre du Développenthes au Rural et à son DFM en fonction durant la au contraire met en p période en revue. Le bien la gestion quasi parfaite de l'Office du Niger a qui aucune irregularite financière n'est reprochée. Une situation qui pousse à se poser des questions sur l'objectif cache derrière de telles annonces qui incriminent l'Office du Niger sur fausses allegations.