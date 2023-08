Pour une sortie de crise durable entre l’état Malien et les groupes armés : Les notabilités TAMASHEQS de Bamako décident de faire la médiation et proposent des pistes de solutions - abamako.com

News Politique Article Politique Pour une sortie de crise durable entre l’état Malien et les groupes armés : Les notabilités TAMASHEQS de Bamako décident de faire la médiation et proposent des pistes de solutions Publié le mardi 22 aout 2023 | Nouvel Horizon

Les notabilités de la Communauté Tamasheq ont tenu une rencontre à Bamako au domicile de l’Aménokal Bajan Ag Hamatou à son initiative. La rencontre qui s’est déroulée le dimanche 20 août 2023 a enregistré la présence de beaucoup de personnalités parmi lesquelles les honorables Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmad dit Nasser, Chef de la Tribu Kel Ansar; Assarid Ag Imbarcawane, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, Moussa Ag Acharatoumane, Alhassane Ag Hamadmoussa, Mohamed Ould Matali, le Général Elhadj Ag Gamou, les ministres Aghatam Ag Alhassane, Mohamed Ag Erlaf ; Ibrahima Diawara, président de Malien Tout Court; le représentant des familles fondatrices de Bamako, le président de Ginna Dogon. La rencontre s’est élargie aux cadres civils et militaires, aux responsables politiques et administratifs, aux actuels et anciens ministres, aux opérateurs économiques, les représentants des Mouvements armés signataires de l'Accord de paix, les personnalités indépendantes et leaders d'opinion communautaires des régions du Nord et du centre du Mali.

Selon les conclusions de la rencontre, l’objectif principal était de proposer une solution définitive au problème qui oppose l’État malien aux mouvements armés, afin de limiter la (...)







Par Moribafing CAMARA – NOUVEL HORIZON