Alpha Oumar Konaré, l'éducation et l'armée : Les vérités du Pr Younouss Hamèye Dicko
Publié le mardi 22 aout 2023 | Le Républicain

Les maliens ont assisté à un spectacle « pas très beau » « bien laid » où des politiciens portent des charges offensantes contre le Président Alpha Oumar KONARÉ et d’autres politiciens réagissent, se fâchent et surtout demandent des excuses officielles !



Tout cela n’est ni politique, ni démocratique !



En démocratie, on ne se bagarre pas, on porte sportivement la contradiction pour convaincre sans même être sûr d’y parvenir



J’ai entendu qu’Alpha Oumar KONARÉ, enseignant, de père enseignant et épouse enseignante, a « détruit l’Education » !



C’est vraiment la plus grosse contre vérité qu’il m’a été donné d’entendre de toute ma vie !



J’ai entendu aussi qu’il a « détruit l’Armée malienne » !



Quel superbe mensonge !



D’ailleurs, j’aimerais bien que les « assaillants » présentent au grand jour, les preuves de ce qu’ils avancent contre Alpha pour que l’on apprécie.



Qu’il m’en souvienne, les années 1991, 1992, 1993 et jusqu’en 1994, les « Démocrates » et les « Salonnards » menaçaient les « Restaurateurs » en ces termes : « Tenez-vous tranquilles, on a la cassette » (de vos méfaits en participant à la « contre marche » et patati et patata) comme si on avait plus de droit à « marcher » qu’à « contre marcher » !



Cette cassette est encore attendue en 2023 pour sa sortie ! Et nous l’attendrons encore longtemps tout comme les preuves d’Alpha ayant détruit l’Education.



Mon intention n’est point de défendre Alpha car, d’une part, il n’à commis aucun des « crimes » dont on l’accable et, d’autre part, il peut se défendre magistralement lui-même. Cependant, en tout état de cause, je me dois d’apporter mon témoignage, au nom d’Allah, de ce que je sais du problème. Peut-être que cela ferait que mes frères et sœurs en conflit éviteraient de surchauffer davantage notre climat déjà impacté par les effets du changement climatique !



Durant son mandat de Président de la République, Alpha a posé quelques actes qui le caractérisent :



Il a scellé la paix avec la Rébellion en brûlant des armes de guerre dans une cérémonie mondialement connue à Tombouctou. C’est un homme de Paix, fier de son armée.

Alpha est un homme intelligent, donc simple, faculté d’adaptation oblige ; dans le plat pays, il s’assoit sur le tabouret ou la natte disponible, il est d’une grande courtoisie à la malienne ; il est socialement et moralement « civilisé », à l’opposé de ceux qui sont « techniquement civilisés » vivant sous leur propre case avec des valeurs importées d’ailleurs. Par exemple, sous son premier mandat, nous l’accompagnions dans la Région de Kidal ; je représentais l’opposition politique dans la délégation présidentielle et feu Boubacar Kassé, ancien Ambassadeur et ancien Directeur Général de la Radiodiffusion Nationale du Mali, accompagnait aussi le Président Alpha. À notre premier déjeuner, on amena à Alpha une bassine d’eau pour laver les mains ; Alpha refusa net de le faire avant Boubacar et moi car nous étions ses aînés ; nous avions trempé les bouts de quelques doigts pour laisser l’eau propre. Après le repas, nous avions parlé avec son Conseiller, un ancien Camarade du Lycée Terrasson des Fougères, en lui indiquant que désormais, il suffirait d’amener une bouilloire remplie d’eau et une tasse vide pour que toute la délégation se lave les mains ! Ainsi donc nous avions fonctionné.

Le Président français Jacques Chirac a choisi le mois, le jour et l’heure pour réunir autour de lui les Chefs d’Etat Africains de « l’AOF », comme s’ils étaient des Préfets de France !

Alpha Oumar KONARÉ a été le seul Président africain qui refusa de répondre à cette convocation si offensante pour la dignité de notre pays ! Il a donc gardé sa propre dignité et a sauvegardé la souveraineté du Mali, comme le Général Moussa Traoré à la Beaule et Modibo Keita depuis toujours.



Malgré les embuches posées sur son chemin, les casses techniques, les incendies et les oppositions de toutes sortes, Alpha a conduit le bateau MALI, tanguant et ne chavirant pas, sauvant à chaque fois la démocratie et même longtemps après son mandat, comme par effet d’énergie cinétique.

Alpha est un démocrate achevé et un fin politique.



Les faits sont extérieurs à son mandat présidentiel. Alpha a été Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture du Général Moussa Traoré. Il a su garder sa personnalité d’homme de gauche et n’a point été « soluble » dans le système GMT ou UDPM.

Ainsi campé, Alpha Oumar KONARÉ, de mon point de vue, n’a pas vocation, intellectuellement, moralement, psychologiquement et physiquement de formuler et d’exécuter les turpitudes du genre dont on l’accuse, surtout en ce qui concerne la « destruction de l’Education et de l’Armée » !



L’Education :

Je ne saurais couvrir toute l’œuvre d’Alpha dans le domaine de l’éducation. Je vais seulement exhiber quelques exemples que j’ai vécus.



Le PRODEC :

Cette poule aux œufs d’or est sortie de l(imagination d’Alpha. Cette poule continue depuis 31 ans de jeter ses œufs nourriciers sur le système éducatif malien. Le PRODEC est surtout chargé du financement de l’Education de Base, ce qui permet au Mali de porter ses efforts propres au reste du système éducatif à savoir les enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique. Lors des années 1998, comme un phénomène de mode, le PRODEC a si bien réussi sa mission de financement que l’on a vu fleurir des PROD-X comme PRODSanté, PRODJustice, etc.



REMARQUES :



L’objectif du PRODEC était de faire de l’Education de base un TRONC UNIQUE DE HUITS (08) ANS AU BOUT DUQUEL ON OBTIENT LE DEF. C’est cet enseignement de 08 ans que le PRODEC devait financer. Mais cela signifierait que le Mali serait le seul pays de la sous-région, voire du monde, où l’élève obtient le Baccalauréat en 11 ans de scolarité ! Les pays où l’enseignement est donné dans la langue maternelle (France) l’enfant fait 12 ans de scolarité pour obtenir le Baccalauréat. D’où viendrait donc le génie de l’enfant malien qui lui permettrait d’être au-dessus de tous les enfants du monde pour s’adjuger ses humanités en 11 ans dans une langue d’enseignement qui n’est pas sa langue maternelle ? Alors Alpha décide de prendre le financement pour continuer la réforme de 1962, en abandonnant le contenu pédagogique du PRODEC ! Alpha n’a donc jamais détruit l’enseignement au Mali ! Au contraire !



On se souvient aussi de cette imposture de la NEF que j’ai personnellement baptisée la « NEP » (Nouvelle Ecole Politique) et que j’ai combattue et qui a disparu et sortie de l’épure ; et ça ce n’était pas Alpha, mais les spécialistes en mal de Réformes.



Les enseignements :

L’enseignement secondaire :

Alpha a programmé et créé un lycée dans les chefs-lieux de cercles dès que les écoles fondamentales produisent suffisamment d’élèves titulaires du DEF (ex : Lycée de Koro, de Kolokani, d’Ansongo, Lycée Mamadou Sarr Commune IV Bamko, etc) ; si en contre exemples Bourem, G. Rharous, Yelimané, etc, n’ont pas eu leurs lycées en son temps, c’était juste parce que les détenteurs du DEF de ces localités n’étaient pas assez nombreux pour créer un Lycée ; les zones éloignées et défavorisées comme Kidal ont eu leur lycée malgré tout et même leur station de Radiodiffusion pour les rapprocher de Bamako.



Le déséquilibre du développement scolaire sur le territoire n’a pas échappé à Alpha qui a lancé son fameux slogan « Un village, une école » ! La décentralisation aidant, les écoles fondamentales fleurissent dans toutes les communes ; « Un village, une école » n’était pas qu’un slogan, c’était une idée puissante qui faisait d’une pierre trois coups :



Elle évitait à l’enfant de faire 15 km à pied par jour de son village à son école (aller, retour) ;

En amenant l’école à l’enfant, et surtout, ce faisant, Alpha donne une plus grande chance à la fille d’être scolarisée ;

Enfin, « Un village, une école » a permis de faire faire un bond au taux de scolarisation.

L’enseignement supérieur :

C’est bien Alpha qui a créé l’Université ! Aujourd’hui elle s’est épanouie sur l’ensemble du territoire national et le Mali est un des pays de l’Afrique de l’Ouest francophone qui compte le plus grand nombre d’Universités. Il a créé des Instituts et des Laboratoires, la Nouvelle Ecole Normale Supérieure de Bamako ; Il a créé et géré des bourses d’excellence pour former les formateurs et les chercheurs pour les universités. En outre, Alpha a fait la promotion des enseignants chercheurs en les hiérarchisant et en les dotant d’un statut particulier. Il a également hiérarchisé les enseignants de l’enseignement secondaire et qu’il a doté d’un statut particulier.



La Recherche :

Ce secteur était le parent pauvre du système éducatif malien ; pour la première fois, ce secteur a eu une promotion sous le mandat d’Alpha qui l’a doté d’un budget très modeste de 100.000.000 de FCFA et qui a fait un grand progrès et a dû faire plaisir au premier Recteur de l’Université de Bamako, le Pr Aboubacar Sidiki Cissé, qui a obtenu ce résultat de haute lutte.



Généralités :

Si certains résultats n’ont pas été atteints dans le système éducatif, malgré les milliards dépensés, mais non investis et que les responsables ne cessent d’évoquer à chaque occasion des mouvements sociaux d’étudiants et d’enseignants, c’est parce que la gestion doit être revue et corrigée ! C’est tout de même Alpha qui a construit plus d’école, plus de classes, plus d’amphithéâtres que tous les régimes de Modibo à nos jours.



En 2011, l’Education de Base absorbe 70% du budget de l’Education et 30% sont allés à l’Enseignement Secondaire, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique. Au niveau de l’Education de Base, 93% de son budget sont partis dans les dépenses et seulement 7% ont servi dans les investissements, exemple significatif de mauvaise gestion.



Il ne faut pas l’oublier, c’est aussi Alpha Oumar KONARÉ qui a promulgué la Loi d’Orientation sur l’Education qui a légiféré sur le Système Educatif du préscolaire à la Recherche Scientifique. Ainsi l’école obtient une personnalité, un domaine et des acteurs incontournables.



Qu’il me soit permis de dire que je n’ai jamais perçu le moindre signe, la moindre idée, la moindre allusion et le moindre acte d’Alpha que l’on puisse considérer comme une nuisance à l’éducation ou aux acteurs du système éducatif ! Au contraire ! Il y a des choses que l’on ne peut étaler ici, mais on peut affirmer que Alpha est un combattant de notre Education.



Enfin, je ne suis pas un intime d’Alpha ; j’ai été un opposant déterminé et loyal à la gestion ADEMA, mais mon dégout pour l’injustice, mon honnêteté intellectuelle m’obligent à témoigner et à réfuter ce qui me parait être une injustice criarde contre un homme qui a tout fait pour l’éducation et pour les enseignants. Je respecte Alpha alors même je suis en droit de lui tenir grief, mais j’ai cru comprendre qu’il a lui-même compris son erreur !



L’Armée Malienne :

Pour nous maliens, héritiers spirituels de Modibo, et Alpha en est un, l’Armée Malienne est sacrée !



C’est la seule structure qui fait l’unanimité des Maliens, et malgré la période difficile, voire noire du CMLN, la chose qu’on ne lui permet pas, c’est de faillir dans la défense de l’intégrité territoriale.



J’ai vécu trois évènements :







La Flamme de la paix à Tombouctou 27 mars 1996 :

À Tombouctou, ce jour-là, nous avons vu le Président de la République du Mali doublement heureux, heureux d’allumer la Flamme de la Paix, de bruler 3.000 armes de guerre et de sceller la Paix entre les enfants de son pays devant l’Histoire. Heureux aussi et fier de son armée victorieuse sur la Rébellion et sans laquelle ce jour glorieux ne serait jamais arrivé ! L’Armée Malienne s’est battue pour que la terre de Soundjata Keita et d’Askia Mohamed ne soit pas dispersée.



Les Hauts Fonctionnaires de Défense :

À son avènement, pour la première fois, Alpha a fait nommer dans chaque Département Ministériel, un Haut Fonctionnaire Militaire, Officier Supérieur ou Général, auprès du Ministre. Ainsi, le Président de la République a donné une dimension à notre Armée que nulle part au monde une Armée Républicaine ne possède ! C’est encore cet homme qu’on accuse de détruire l’Armée Malienne !



Les débats des années 1980-2000 :

En ces années-là, dans les chancelleries et dans les ministères néocolonialistes, jusqu’à l’ONU, on discutait dur de l’étendue des anciennes colonies françaises et anglaises d’Afrique ainsi que de la pertinence pour nos états d’avoir des armées couteuses qui devraient être remplacées par des « polices » et transférer l’argent au développement pour nourrir nos « misérables » populations. En vérité c’est pour nous affaiblir davantage et disposer de nos richesses.



La « Théorie de la Croix Bleue » :

Cette théorie a été réfléchie, mûrie et élaborée dans les Cercles pensants des états néocolonialistes et impérialistes pour être ensuite adoptée par l’ONU, secrètement.



Elle est la descendante directe de la Théorie qui a présidé à la naissance de l’Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS) qui en 1957, amputait déjà notre pays de Niafunke, Goundam, Diré, Tombouctou, Rharous, Bourem, Kidal, Gao, Menaka et Ansongo pour constituer avec la Mauritanie, le Sud-Algérien, le Niger et le Tchad un nébuleux territoire pour le confort de la France en Afrique, avec toutes les richesses immenses de ces territoires !



La « Théorie de la Croix Bleue » prévoyait 03 états indépendants issus du Mali, la même chose pour la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Soudan, etc.



Pour le moment, les néocolonialistes n’ont réussi leur sale besogne qu’au Soudan ! En 1969, ils ont échoué dans leur tentative d’amputer le Nigeria du Biafra et, en 2011 Nicolas Sarkozy a armé des Maliens contre leur patrie pour amputer le Mali.



Alors que le Président F. Hollande, à la demande du Président D. Traoré, a envoyé la Force SERVAL qui a combattu les terroristes et a obtenu des résultats, Emmanuel Macron, lui, a supprimé SERVAL pour amener BARKHANE avec un agenda caché mais il a lamentablement échoué.



Les Forces armées en question :

En ces années-là, les chancelleries occidentales et même les cercles de réflexion de la gauche, réfléchissaient pour l’Afrique ; ces sous-états ont-ils besoin de forces armées ?



Ne doivent-ils pas mettre l’argent que nous leur donnons dans le développement de leurs peuples ?



Dans l’éducation et la santé ?



Et patati et patata ?



Ne doivent-ils pas se contenter d’une police, d’une gendarmerie, d’une garde ou goum ?



Ce genre de débats en « métropole » a toujours des échos chez les « élites des colonies ».



Sur ce, on demande au Mali de fournir un contingent pour la paix en Sierra Léone.



C’était avec fierté que le Mali a répondu à la demande et a envoyé un contingent en Sierra Léone avec les conditions suivantes : La troupe a été composée de manière à être capable de se défendre en cas d’attaque en nombre d’hommes et en armement.



C’est dans ce cadre qu’une personne évoqua ce que nous aurions fait si nous ne disposions pas de forces armées ?



On avait fait prévaloir que même si nous entrions dans la posture de ne jamais attaquer un tiers, d’autres pourraient, pour une raison ou une autre, être capables de nous attaquer pour prendre ce que nous possédons !



Nous avions conclu avec sérénité la pertinence d’être armé et Alpha était fier de son Armée !



Encore une fois ce n’était pas cet homme là qui détruirait l’Armée Malienne !



Bamako, le 20 Aout 2023



Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO



Commandeur de l’Ordre National du Mali



Chevalier de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES



Ancien Ministre