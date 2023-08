CNJ-Mali : Le siège fermé et les activités suspendues - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique CNJ-Mali : Le siège fermé et les activités suspendues Publié le mardi 22 aout 2023 | Le Reporter

© Autre presse par DR

Crise au CNJ: Le directeur National de la jeunesse annonce sa démission

Tweet





Le Conseil national de la jeunesse (CNJ-Mali) n’existe plus que de nom. La faîtière de a jeunesse malienne a vu toutes ses activités suspendues, depuis le vendredi 18 août, par la direction nationale de la jeunesse. Dans la foulée, les autorités ont annoncé a fermeture de son siège et invité les membres du bureau du CNJMal à récupérer leurs effets personnes avant a pose des scellés. Au bureau désapprouvé, il est reproché plusieurs dysfonctionnements caractérisés surtout par a “non application des résolutions de la Conférence Nationale extraordinaire unitaire, tenue depuis le 1er mai 2021, et une crise à répétition qui secoue la faitière”.