Chauffeurs et passagers bloqués : Une situation potentiellement dangereuse Publié le mercredi 23 aout 2023 | L'Informateur

Au lendemain de sa déculottée à Ber, la CMA a bloqué de nombreux axes routiers menant à Gao et Tombouctou.



Voyage assez cauchemardesque pour les passagers et les chauffeurs. Après des kilomètres parcourus, les cars, les camions s’arrêtent.



La raison ?



Les hommes armés ont interrompu de fait la circulation de tous les véhicules. Depuis des jours, les usagers vont rester bloqués sans eau, nourriture. Et surtout sans informations. Ils sont désemparés. Et leurs proches sont sincèrement inquiets de la situation, sous une température caniculaire la journée et un vent glacial la nuit.



À bord d’un car de transport, un voyageur raconte que l’attente se prolonge. Et si un dénouement n’est pas vite trouvé, cette situation “très mal gérée, pourrait devenir potentiellement dangereuse car de nombreux passagers sont âgés et manquent de nourriture et d’argent et sont exposés aux intempéries. Les hommes armés qui les retiennent ne fournissent ni collations ni boissons. Et les populations de Douentza, de Bambara Maoudé et de Boni , localité où sont stationnés les usagers en provenance de Gao – se tapent un joli chiffre d’affaires sur la ruine de ces infortunés. Il faut débourser jusqu’à 200 F CFA pour se procurer un seau rempli d’eau. Faute de toillette, le bain est pris à la belle étoile, alors que l’air par endroit est irrespirable en raison des défécations dans la nature. Un gros problème d’hygiène pouvant générer des maladies diarrhéiques, voire le choléra.



Des chauffeurs routiers et les passagers sont victimes de blocages de nombreux axes au Mali . Plusieurs barrages ont été dénombrés les axes reliant Sévaré à ces capitales régionales. Des hommes armés ont bloqué des camions, des cars et d’autres véhicules et menacé de représailles toute personne qui serait tentée de forcer un des barrages.



Il n’était pas possible à ce stade de savoir si le mouvement est coordonné par des groupes armés en particulier la CMA ou si celui-ci était spontané, même si des témoins ont rapporté que des hommes armés ont affiché clairement leur appartenance aux indépendantistes défaits à Ber.



